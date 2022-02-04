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Латвия отказалась от обязательной вакцинации для людей старше 60 лет

Больница в Латвии. ФОТО: Jānis Laizāns

Латвийское правительство отказалось от плана сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для людей старше 60 лет, сообщила в четверг латвийская национальная телекомпания LSM.

В начале января министр здравоохранения Даниэлс Павлутс заявил, что коалиция рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для людей старше 60 лет. Это предложение также было вынесено на рассмотрение Кризисной комиссии.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, комиссия не продвинулась в этом вопросе: "На данный момент у меня нет информации о том, что обсуждение этого вопроса в экспертной группе продолжится. Правительство не планирует обсуждать это на своем заседании".

"Анализируя охват вакцинацией пожилых людей и возможные пути его расширения, был сделан вывод, что наилучший результат может быть достигнут путем добровольной вакцинации, поэтому мы и в дальнейшем будем стараться помочь людям осознать необходимость вакцинации", - заявил LSM пресс-секретарь правительства Рейнис Гравитс.

В Латвии 81% жителей старше 60 лет привиты от коронавируса.

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