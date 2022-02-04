ЧИТАТЬ
Интервью ⟩ Посол Британии в Эстонии советует Путину вспомнить о Чечне
СТАТЬЮ
По словам посла Росса Аллена, у Эстонии и Великобритании схожее понимание опасности России.
Обдумывая вторжение на Украину, Владимир Путин мог бы подумать о том, что случилось с российскими войсками в Чечне или Афганистане, сказал в интервью Postimees посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен.
- Также вы отправили инструкторов на Украину.
- Да, чтобы украинцы могли развивать свою устойчивость. Мы отправили на Украину и оборонительное оружие, которое является важной частью сдерживания.