Обдумывая вторжение на Украину, Владимир Путин мог бы подумать о том, что случилось с российскими войсками в Чечне или Афганистане, сказал в интервью Postimees посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен.

Мы считаем важным, чтобы Владимир Путин знал, что если он нападет на Украину, это будет очень большой ошибкой России, примерно в том же стиле, как это произошло с российской армией в Чечне и Афганистане. Было бы легкомысленно считать, что российским войскам будет легко на Украине. Украинцы борются за свою страну и суверенитет. Чем больше мы сможем их вооружить и помочь в этой задаче, тем лучше.