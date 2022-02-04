На болоте Ыйсмяэ проложена лыжная трасса
Проложенная на тропе здоровья болота Ыйсмяэ лыжная трасса ждет любителей активного отдыха. На трассе протяженностью два километра можно кататься как классическим, так и свободным стилем.
Проложенная на тропе здоровья болота Ыйсмяэ лыжная трасса ждет любителей активного отдыха. На трассе протяженностью два километра можно кататься как классическим, так и свободным стилем.
По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, снежная зима этого года создала хорошие условия для любителей зимнего спорта. «Хорошая погода и проложенная лыжная трасса ждёт на болоте Ыйсмяэ всех любителей лыж», - сказал Сильянов.
Классическая лыжная трасса проходит по краю троны, просим использовать ее по назначению, для прогулок просим воспользоваться другой стороной тропы, а середину оставить для катания на лыжах в свободном стиле. Тропа достаточно широкая, чтобы на ней поместились как лыжники, так и просто любители активного досуга.
Лыжную трассу на тропе здоровья болота Ыйсмяэ обслуживает Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с целевым учреждением «Эстонские тропы здоровья». Лыжные трассы открыты и обслуживаются, пока держится подходящая погода. Болото Ыйсмяэ находится между Вабаыхумуузеуми-теэ и Раннамыйза-теэ. По обеим сторонам тропы здоровья находятся парковка.