Пт, 4.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Маардуская городская футбольная команда не нашла финансирования

Маардуская городская футбольная команда не нашла финансирования

Иллюстративный снимок. ФОТО: Toomas Huik

Маардуская городская футбольная команда, которая в прошлом году выиграла соревнования в Первой лиге и получила право перейти в Премьер-лигу, отказалась от выступления в большом футболе.

Руководство клуба обосновало решение отсутствием достаточной спонсорской поддержки.

"Уже несколько месяцев руководство клуба вело активные поиски и провело множество переговоров, чтобы обеспечить клубу достаточное финансирование и адекватное представительство в Премьер-лиге Эстонии. Но эта работа не увенчалась успехом", - говорится в заявлении клуба, в котором, в числе прочего, отмечается и то, что Футбольный союз Эстонии пошел навстречу клубу в процессе лицензирования и предоставил продление срока.

Клуб поблагодарил город Маарду, спонсоров, партнеров и болельщиков, которые оказывали клубу поддержку на протяжении всех восьми лет, проведенных в высших лигах. Футбольная школа при Маардуском городском клубе продолжить работу в полном объеме и будет растить новое поколение футболистов.

"Мы верим и знаем, что история взрослого футбола Маарду на этом ни в коем случае не завершится, но произойдут большие изменения. Футбол – это такая игра, влюбившись в которую, никогда больше не останешься к нему равнодушным», - написано в заявлении клуба.

«Нам очень жаль, что маардуская команда выбыла. Мы благодарим руководителей клуба за проделанную работу и понимаем, что это было нелегкое решение. Маарду – город с долгой футбольной историей и мы ждем их возвращения», - сказал президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.

Отказ маардуской команды от участия в соревнованиях означает, что ее место в Премиум-лиге займет таллиннский "Калев", в Первую лигу поднимется клуб "Пярну", а в Первую лигу "В" - молодежная команда ФК "Нымме Калью".

Состав участников чемпионата Эстонии 2022 по футболу:

Премиум-лига: Tallinna FCI Levadia, Tallinna FC Flora, Paide Linnameeskond, Nõmme Kalju FC, Tallinna JK Legion, JK Narva Trans, FC Kuressaare, Tartu JK Tammeka, Pärnu JK Vaprus, JK Tallinna Kalev.

Первая лига: Viljandi JK Tulevik, Paide Linnameeskond U21, FC Nõmme United, Tallinna FC Flora U21, FC Elva, Tallinna FCI Levadia U21, Viimsi JK, Harju JK Laagri, Ida-Virumaa FC Alliance, Pärnu Jalgpalliklubi.

Первая лига "B": Tartu JK Tammeka U21, Tartu JK Welco, FC Tallinn, JK Tallinna Kalev U21, JK Tabasalu, Tallinna JK Legion U21, Läänemaa JK, FA Tartu Kalev, Raplamaa JK, Nõmme Kalju FC U21.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back