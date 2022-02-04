Маардуская городская футбольная команда не нашла финансирования

Руководство клуба обосновало решение отсутствием достаточной спонсорской поддержки.

"Уже несколько месяцев руководство клуба вело активные поиски и провело множество переговоров, чтобы обеспечить клубу достаточное финансирование и адекватное представительство в Премьер-лиге Эстонии. Но эта работа не увенчалась успехом", - говорится в заявлении клуба, в котором, в числе прочего, отмечается и то, что Футбольный союз Эстонии пошел навстречу клубу в процессе лицензирования и предоставил продление срока.

Клуб поблагодарил город Маарду, спонсоров, партнеров и болельщиков, которые оказывали клубу поддержку на протяжении всех восьми лет, проведенных в высших лигах. Футбольная школа при Маардуском городском клубе продолжить работу в полном объеме и будет растить новое поколение футболистов.

"Мы верим и знаем, что история взрослого футбола Маарду на этом ни в коем случае не завершится, но произойдут большие изменения. Футбол – это такая игра, влюбившись в которую, никогда больше не останешься к нему равнодушным», - написано в заявлении клуба.

«Нам очень жаль, что маардуская команда выбыла. Мы благодарим руководителей клуба за проделанную работу и понимаем, что это было нелегкое решение. Маарду – город с долгой футбольной историей и мы ждем их возвращения», - сказал президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.

Отказ маардуской команды от участия в соревнованиях означает, что ее место в Премиум-лиге займет таллиннский "Калев", в Первую лигу поднимется клуб "Пярну", а в Первую лигу "В" - молодежная команда ФК "Нымме Калью".

Состав участников чемпионата Эстонии 2022 по футболу:

Премиум-лига: Tallinna FCI Levadia, Tallinna FC Flora, Paide Linnameeskond, Nõmme Kalju FC, Tallinna JK Legion, JK Narva Trans, FC Kuressaare, Tartu JK Tammeka, Pärnu JK Vaprus, JK Tallinna Kalev.

Первая лига: Viljandi JK Tulevik, Paide Linnameeskond U21, FC Nõmme United, Tallinna FC Flora U21, FC Elva, Tallinna FCI Levadia U21, Viimsi JK, Harju JK Laagri, Ida-Virumaa FC Alliance, Pärnu Jalgpalliklubi.