Картина дня: церемония открытия Олимпиады, рост цен и новые принципы тестирования

Церемония открытия Олимпиады

Сегодня начинаются Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Церемония открытия состоялась сегодня в 14.00 по эстонскому времени. Читать далее...

Сравните 〉 Цены на продукты медленно ползут вверх

За месяц цены увеличиваются на центы, но если сравнивать их за более долгий период, разница уже вполне приличная. Например, цена на молоко растет понемногу, но необратимо. Читать далее...

Человек, последним общавшийся с Миллингом: "Все произошло очень быстро, сначала я подумал, что он поскользнулся"

Спасатель-доброволец, член Рийгикогу, член Кайтселийта и актер Мадис Миллинг потерял сознание в ночь на четверг, когда тушили горящий дом в деревне Локути Харьюского уезда. Скорая немедленно начала его реанимировать и доставила в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь 51-летнего Миллинга врачи не смогли. Читать далее...

Новые правила с понедельника: необязательное ПЦР-тестирование и сокращенный карантин для медиков

Начиная с понедельника будут изменены условия карантина для работников учреждений здравоохранения, а также реорганизованы принципы проведения ПЦР-тестирования. Читать далее...

Интервью 〉 Посол Британии в Эстонии советует Путину вспомнить о Чечне

Обдумывая вторжение на Украину, Владимир Путин мог бы подумать о том, что случилось с российскими войсками в Чечне или Афганистане, сказал в интервью Postimees посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен.

Бывшая мать года Малле Кобин вышла из тюрьмы: "Это санаторий!"

Бывшая "мать года" Малле Кобин, приговоренная cудом к реальному сроку за жестокое обращение с приемными детьми, в начале января освободилась из Таллиннской тюрьмы. Отсидев полгода за решеткой, утром 7 января она покинула стены исправительного учреждения, рассказывает программа Kuuuurija.

Коронавирус подтвержден у 8004 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 14 784 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 8004. Скончались шесть человек с коронавирусом. Читать далее...

Школьные годы чудесные. Анатомия отвращения

"Пока представители Минобразования бодаются с директорами школ, обвиняя друг друга в некомпетентности по вопросам дистанционного обучения, пока самые продвинутые «Mакаренки» предлагают вообще не заморачиваться сдачей выпускного экзамена в начальной школе, в среднем образовании медленно, но верно, наливается очень болезненный нарыв. В коконе отвращения к учебе созревает черная саранча профессиональной безграмотности и безразличия", - пишет Глеб Нечволодов.

Райво Аэг: целью вчерашнего протеста было выступить против государства

По словам бывшего генерального директора полиции Райво Аэга, во время вчерашней акции протеста полиция действовала профессионально и смогла предотвратить серьезные нарушения. Читать далее...

В Эстонии приостанавливают вырубку в лесах с ценной средой обитания

Департамент окружающей среды на 28 месяцев приостанавливает вырубку леса в ареале обитания охраняемых видов на территории охранных участков Natura 2000. Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в охранную зону попадают более 12 тысяч гектаров насаждений в частных лесах, на территории которых до сего времени вырубка была разрешена. Читать далее...

Любопытный журналист замучил Келли Сильдару вопросами

Как вы прокомментируете концепцию спортивных центров Зимней Олимпиады в Пекине? Как оцениваете подготовку к Олимпиаде, здешнюю олимпийскую инфраструктуру и меры, применяемые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции? Вышеприведенное – короткая компиляция из вопросов, которые задавали журналисты фигуристу Александру Селевко и фристайлистке Келли Сильдару. Читать далее...

Полиция: в Ида-Вирумаа действует несколько преступных группировок