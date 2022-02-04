Картина дня: церемония открытия Олимпиады, рост цен и новые принципы тестирования
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 февраля.
Сегодня начинаются Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Церемония открытия состоялась сегодня в 14.00 по эстонскому времени. Читать далее...
За месяц цены увеличиваются на центы, но если сравнивать их за более долгий период, разница уже вполне приличная. Например, цена на молоко растет понемногу, но необратимо. Читать далее...
Спасатель-доброволец, член Рийгикогу, член Кайтселийта и актер Мадис Миллинг потерял сознание в ночь на четверг, когда тушили горящий дом в деревне Локути Харьюского уезда. Скорая немедленно начала его реанимировать и доставила в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь 51-летнего Миллинга врачи не смогли. Читать далее...
Начиная с понедельника будут изменены условия карантина для работников учреждений здравоохранения, а также реорганизованы принципы проведения ПЦР-тестирования. Читать далее...
Обдумывая вторжение на Украину, Владимир Путин мог бы подумать о том, что случилось с российскими войсками в Чечне или Афганистане, сказал в интервью Postimees посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен.
Бывшая "мать года" Малле Кобин, приговоренная cудом к реальному сроку за жестокое обращение с приемными детьми, в начале января освободилась из Таллиннской тюрьмы. Отсидев полгода за решеткой, утром 7 января она покинула стены исправительного учреждения, рассказывает программа Kuuuurija.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 14 784 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 8004. Скончались шесть человек с коронавирусом. Читать далее...
"Пока представители Минобразования бодаются с директорами школ, обвиняя друг друга в некомпетентности по вопросам дистанционного обучения, пока самые продвинутые «Mакаренки» предлагают вообще не заморачиваться сдачей выпускного экзамена в начальной школе, в среднем образовании медленно, но верно, наливается очень болезненный нарыв. В коконе отвращения к учебе созревает черная саранча профессиональной безграмотности и безразличия", - пишет Глеб Нечволодов.
По словам бывшего генерального директора полиции Райво Аэга, во время вчерашней акции протеста полиция действовала профессионально и смогла предотвратить серьезные нарушения. Читать далее...
Департамент окружающей среды на 28 месяцев приостанавливает вырубку леса в ареале обитания охраняемых видов на территории охранных участков Natura 2000. Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в охранную зону попадают более 12 тысяч гектаров насаждений в частных лесах, на территории которых до сего времени вырубка была разрешена. Читать далее...
Как вы прокомментируете концепцию спортивных центров Зимней Олимпиады в Пекине? Как оцениваете подготовку к Олимпиаде, здешнюю олимпийскую инфраструктуру и меры, применяемые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции? Вышеприведенное – короткая компиляция из вопросов, которые задавали журналисты фигуристу Александру Селевко и фристайлистке Келли Сильдару. Читать далее...
По данным полиции, в Ида-Вирумаа действует четыре-пять преступных группировок, основным источником дохода которых служит наркоторговля. Читать далее...