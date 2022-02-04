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  • Фото: симпатичный ярко-голубой дом на берегу речки Ура ждет покупателя

Фото: симпатичный ярко-голубой дом на берегу речки Ура ждет покупателя

Дом в деревне Лаади. ФОТО: KV.EE

В Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте продается ярко-голубой дом, стоящий на берегу реки. И к тому же с собственным лодочным причалом, уточняет Kodu.

Дом в деревне Лаади, примерно в двадцати минутах езды от центра Пярну, поражает ярким голубым цветом своих стен. Это не дача, а дом для круглогодичного проживания. На первом этаже находятся гостиная, кухня, спальня и сауна, еще одна спальня расположена на втором этаже.

Дом в деревне Лаади. ФОТО: KV.EE

Из гостиной можно выйти на террасу, с которой открывается чарующий вид на реку и сосны, растущие на участке. Общая площадь дома 88,7 м2.

В расположенной на другом берегу реки деревне Уулу есть все необходимое для жизни: школа, детский сад, магазины. Школа Уулу была выбрана в прошлом году Школой года!

Дом в деревне Лаади. ФОТО: KV.EE

Площадь земельного участка составляет 1938 м2, а по соседству много новых жилых домов. Большинство людей живут здесь круглый год, но есть и дачи. 

С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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