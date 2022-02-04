Слухи ⟩ Педофила-детоубийцу Василия Очкаленко перевели в обычную тюрьму

Жители Хаапсалу некоторое время пребывали в страхе, так как благодаря гуманной тюремной системе Василию Очкаленко, который изначально в 1990-х годах был приговорен к смертной казни, разрешили посещать родной город и даже ходить на работу.

В 1998 году суд заменил смертную казнь пожизненным заключением, а несколько лет назад Очкаленко перевели в тюрьму открытого типа. Тюрьма открытого типа чем-то напоминает общежитие, куда заключенные должны вернуться к вечеру, когда сделана вся работа и завершены повседневные дела. Заключенные могут ходить в магазин и даже на выходных отдыхать дома, что и было разрешено Очкаленко.

Тюрьма открытого типа напоминает хостел с кухней и двухместной комнатой. Соседом по комнате Очкаленко был когда-то приговоренный к смертной казни педофил Бочко.

Сегодня жители Хаапсалу могут не бояться за своих детей, так как, по утверждению источника Elu24, Очкаленко перевели в обычную тюрьму, покидать которую нельзя. Согласно информации, поступившей в редакцию, он больше не может свободно передвигаться по стране, поскольку срок действия его вида на жительство истек, да и вообще его могут депортировать.

Elu24 обратился за комментарием в Министерство юстиции, но не получил незамедлительного ответа, подтверждающего утверждения источника о депортации Очкаленко. Но правда преступник находится в обычной тюрьме.