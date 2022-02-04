Пт, 4.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ФОТО ⟩ Президент Карис встретился с кронпринцем Норвегии

Vabariigi President Alar Karis ja Norra kroonprints Haakon. ФОТО: Mattias Tammet/Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Алар Карис встретился в пятницу в королевском дворце в Осло с кронпринцем Норвегии Хоконом.

По сообщению канцелярии президента, на встрече говорили об отличных отношениях между двумя странами, но также обсуждали актуальные темы европейской безопасности.

«У Эстонии долгие и тесные отношения с Норвегией в НАТО и двустороннем формате, - сказал Карис после встречи. - Именно в последние годы мы наблюдали особенно тесное сотрудничество, в том числе во время совместного решения сложных проблем в совете безопасности ООН. Мы очень высоко ценим этот опыт».

В ходе своего первого рабочего визита в Норвегию президент Карис также посетил парламент Норвегии и Норвежский институт международных отношений, где обсуждались темы арктической безопасности.

В пятницу президент также встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и торжественно откроет новые помещения эстонского посольства.

Президент вернется в Эстонию в пятницу вечером.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back