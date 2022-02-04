ФОТО ⟩ Президент Карис встретился с кронпринцем Норвегии

По сообщению канцелярии президента, на встрече говорили об отличных отношениях между двумя странами, но также обсуждали актуальные темы европейской безопасности.

«У Эстонии долгие и тесные отношения с Норвегией в НАТО и двустороннем формате, - сказал Карис после встречи. - Именно в последние годы мы наблюдали особенно тесное сотрудничество, в том числе во время совместного решения сложных проблем в совете безопасности ООН. Мы очень высоко ценим этот опыт».