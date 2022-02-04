ФОТО ⟩ Президент Карис встретился с кронпринцем Норвегии
Президент Алар Карис встретился в пятницу в королевском дворце в Осло с кронпринцем Норвегии Хоконом.
Президент Алар Карис встретился в пятницу в королевском дворце в Осло с кронпринцем Норвегии Хоконом.
По сообщению канцелярии президента, на встрече говорили об отличных отношениях между двумя странами, но также обсуждали актуальные темы европейской безопасности.
«У Эстонии долгие и тесные отношения с Норвегией в НАТО и двустороннем формате, - сказал Карис после встречи. - Именно в последние годы мы наблюдали особенно тесное сотрудничество, в том числе во время совместного решения сложных проблем в совете безопасности ООН. Мы очень высоко ценим этот опыт».
В ходе своего первого рабочего визита в Норвегию президент Карис также посетил парламент Норвегии и Норвежский институт международных отношений, где обсуждались темы арктической безопасности.
В пятницу президент также встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и торжественно откроет новые помещения эстонского посольства.
Президент вернется в Эстонию в пятницу вечером.