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Ученые Оксфордского университета выявили в Голландии 17 случаев заражения новым опасным вариантом вируса иммунодефицита человека - более заразным (то есть легче передающимся от человека к человеку) и оказывающим еще более разрушительное воздействие на здоровье.

При заражении ВИЧ вирус разрушает клетки иммунной системы больного (CD4). В результате его иммунная защита постепенно ослабевает, и рано или поздно инфицированный оказывается беззащитен перед любыми патогенами. Вредоносные грибки, вирусы и бактерии размножаются в организме больного, не встречая практически никакого сопротивления, и тогда болезнь переходит в СПИД.

Обычно в отсутствие необходимой терапии иммунная защита больного постепенно ослабевает и в течение 6-7 лет сходит на нет. Новый вариант ВИЧ, получивший название VB, приводит к тому же результату почти втрое быстрее - всего за два-три года.

Одна из причин такого стремительного развития - необычайно высокая вирусная нагрузка, то есть концентрация в крови больного вирусных частиц. У пациентов, зараженных вариантом VB, она превышает показатели "обычного" вируса в три-пять раз.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science, выявило 17 носителей нового варианта вируса: 15 пациентов из Нидерландов, один из Швейцарии и один из Бельгии. Расшифровка вирусного генома выявила множество мутаций, разбросанных по всей цепочке РНК.

Авторы исследования уточняют, что антиретровирусные препараты, блокирующие размножение вируса в организме, прекрасно работают и против варианта VD, так что, по их словам, повода для паники нет.