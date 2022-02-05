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Предупреждение ⟩ На выходных ожидаются сложные погодные условия
Вечером рекомендуется избегать поездок на автомобиле

Метель в Таллинне. ФОТО: Konstantin Sednev

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в выходные ожидаются сильные снегопады, в связи с чем дорожные условия будут сложными. Согласно прогнозу, за пару дней может выпасть более 15 сантиметров снега, а сильный ветер будет способствовать возникновению снежных заносов на дорогах. В субботу вечером рекомендуется избегать поездок на автомобиле.

«Согласно прогнозу, обильный снегопад продлится до вечера субботы. Может выпасть до 15 сантиметров мокрого снега, - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. – Возможны метели и ухудшение видимости, а перепады температур могут привести к обледенению дорог».

Водителям стоит быть терпеливыми, выбирать подходящую скорость движения и стиль вождения. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, она может быть меньше максимально допустимой скорости. При движении по заснеженным дорогам важно соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров.

Город продолжает заниматься вывозом снега. После снежной бури на прошлых выходных из города вывозится 16 000 кубометров снега в день, что можно сопоставить с размером здания Ратуши.

Предприятия по уборке улиц, являющиеся договорными партнерами города Таллинна, находятся в состоянии повышенной готовности со всей имеющейся уборочной техникой и дополнительной техникой для вывоза снега. Партнеры города и муниципальное подразделение по обслуживанию готовы задействовать в общей сложности до 120 единиц различной снегоуборочной техники. Тем не менее, в сложных погодных условиях работы по обслуживанию улиц могут занимать больше времени и быть менее эффективными. Учитывая эти обстоятельства, дорожные условия могут быть сложными.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости. Осуществлять противогололедную обработку тротуаров необходимо не только по утрам, но и по необходимости во время снегопада.

С вопросами по поводу уборки улиц можно обращаться в Таллиннский департамент муниципальной полиции по телефону 14410.

По данным Службы погоды, в субботу днем в основном облачно. На востоке снег, кое-где метель, на западе Эстонии в основном мокрый снег, опасность гололеда, вечером осадки прекратятся. Ветер перейдет к юго-западному, западному 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 0..-6, на западе 0..+2°С.

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