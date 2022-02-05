Предупреждение ⟩ На выходных ожидаются сложные погодные условия

«Согласно прогнозу, обильный снегопад продлится до вечера субботы. Может выпасть до 15 сантиметров мокрого снега, - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. – Возможны метели и ухудшение видимости, а перепады температур могут привести к обледенению дорог».

Водителям стоит быть терпеливыми, выбирать подходящую скорость движения и стиль вождения. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, она может быть меньше максимально допустимой скорости. При движении по заснеженным дорогам важно соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров.

Город продолжает заниматься вывозом снега. После снежной бури на прошлых выходных из города вывозится 16 000 кубометров снега в день, что можно сопоставить с размером здания Ратуши.

Предприятия по уборке улиц, являющиеся договорными партнерами города Таллинна, находятся в состоянии повышенной готовности со всей имеющейся уборочной техникой и дополнительной техникой для вывоза снега. Партнеры города и муниципальное подразделение по обслуживанию готовы задействовать в общей сложности до 120 единиц различной снегоуборочной техники. Тем не менее, в сложных погодных условиях работы по обслуживанию улиц могут занимать больше времени и быть менее эффективными. Учитывая эти обстоятельства, дорожные условия могут быть сложными.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости. Осуществлять противогололедную обработку тротуаров необходимо не только по утрам, но и по необходимости во время снегопада.

С вопросами по поводу уборки улиц можно обращаться в Таллиннский департамент муниципальной полиции по телефону 14410.