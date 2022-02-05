Предупреждение ⟩ На выходных ожидаются сложные погодные условия

Предупреждение ⟩ На выходных ожидаются сложные погодные условияВечером рекомендуется избегать поездок на автомобиле
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в выходные ожидаются сильные снегопады, в связи с чем дорожные условия будут сложными. Согласно прогнозу, за пару дней может выпасть более 15 сантиметров снега, а сильный ветер будет способствовать возникновению снежных заносов на дорогах. В субботу вечером рекомендуется избегать поездок на автомобиле.