В ресторанах и гостиницах не хватает работников

По оценке Союза отелей и ресторанов, сфера туризма потеряла свыше 10 000 рабочих, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Официантами, как правило, работают молодые и непродолжительное время, они движутся дальше, а новые люди не приходят, поскольку работу официантом сейчас никто не ищет", - пояснила член правления Tallink Hotels Аве Свартс.

Рестораторы считают, что проблема кроется не только в нынешней нестабильности сектора, но и также в позиции государства относительно обучения новых специалистов: на государственном уровне не было никаких структурных изменений, как улучшить качество обучения обслуживающего персонала.