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В ресторанах и гостиницах не хватает работников

Официанты. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Рестораны и отели бьют тревогу - за период коронакризиса было сокращено множество работников обслуживающего персонала, а теперь найти новых крайне сложно.

По оценке Союза отелей и ресторанов, сфера туризма потеряла свыше 10 000 рабочих, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Официантами, как правило, работают молодые и непродолжительное время, они движутся дальше, а новые люди не приходят, поскольку работу официантом сейчас никто не ищет", - пояснила член правления Tallink Hotels Аве Свартс.

Рестораторы считают, что проблема кроется не только в нынешней нестабильности сектора, но и также в позиции государства относительно обучения новых специалистов: на государственном уровне не было никаких структурных изменений, как улучшить качество обучения обслуживающего персонала.

По словам руководителя Союза отелей и ресторанов Айна Кяппа, для привлечения новых работников нужно будет платить зарплаты больше, чем были до коронакризиса.

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