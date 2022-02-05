Фото: золотые коммуналки и бриллиантовые апартаменты

Если вы в поиске недорогой съемной квартиры в Таллинне и увидели на портале недвижимости цену 150-160 или даже 190 евро, не спешите радоваться. Это - комнаты из трех-, четырех и даже из пятикомнатных квартир. А если цена - 4 евро, так это посуточная аренда.

Комната в Нымме за 9 евро в сутки. По 4.50 с носа. ФОТО: KV.EE

Не так давно комнаты из своих квартир сдавали пенсионеры, оставаясь жить там же, что, согласитесь, не очень удобно ни для квартиросъемщиков, ни для хозяев. Сейчас в тренде другие съемные квартиры.

Как правило, это квартиры, превращенные в общежития, с общей кухней и санузлом. Какие соседи вам попадутся, неизвестно. Уже появился термин «квартирный отель». Заставило задуматься одно предложение. Знаете ли вы, как выглядят квартиры в мустамяэском панельном доме - эдакий позднехрущевский вариант?

Да, вот о таком доме идет речь. ФОТО: KV.EE

В конкретном случае речь идет о квартире площадью 60 м2, состоящей из пяти комнатушек, каждая из которых сдается внаем за 200 евро в месяц плюс фиксированный коммунальный платеж. Да, квартира полностью отремонтирована и оснащена бытовой техникой, а каждая комната меблирована, да раз в неделю приходит уборщица приводить в порядок места общего пользования...

Одна из маленьких комнат из коммуналки в Мустамяэ. ФОТО: Фото: KV.EE

Но один туалет и одна ванная на пять комнат? Только представьте себе, какая очередь выстроится помыться-побриться! Почему-то это напоминает жизнь в питерской коммуналке, только разве что без той разрухи.

И такого добра в Таллинне сдается огромное количество и во всех районах. И цена, как сговорились, 200 или чуть больше евро в месяц. Комната из подобной коммуналки, но на бульваре Каарли стоит уже 270 евро в месяц.

К этой же ценовой категории, то есть 200 евро, относятся комнаты в настоящих общежитиях, как правило, в Пыхья-Таллинне. Комнаты предлагаются большей площади и отремонтированные, а вот состояние удобств, расположенных в конце коридора, оставляют желать лучшего.

В Кристийне сдается даже койкоместо. Почем? А 220 евро в месяц! Хотите жить в комнате вдвоем, платите 440!

Классическая однокомнатная ласнамяэская квартира на улице Линнамяэ сдается за 290 евро, но это - приятное исключение. Остальные квартиры такого метража в Ласнамяэ и Ыйсмяэ дороже.

Однокомнатная квартира в Ласнамяэ. ФОТО: KV.EE

После всего этого даже не хочется переходить к самому дорогому сегменту рынка. Но уж раз обещала: самая дорогая съемная квартира в Таллинне находится, разумеется, в Старом городе на улице Лай и сдается за 8500 евро в месяц. Площадь квартиры - 305 м2.

ФОТО: KV.EE