Фото: золотые коммуналки и бриллиантовые апартаменты
Конечно, приведенная ниже выборка не может считаться репрезентативной: среди дешевых оказываются сдающиеся посуточно и даже почасово квартиры, и расположенные в нескольких десятках километров от столицы, но каким-то образом попавшие в категорию «Таллинн», и комнаты из квартиры с хозяйкой. Что касается самой дорогой, то кроме шика-блеска нужно учитывать еще и местонахождение элитного объекта, и его немаленькую площадь. Но все-таки хочется показать и самую дешевую, и самую дорогую. Весьма поучительно.