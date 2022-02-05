Президент Ниинистё: Минские соглашения – возможный путь к решению конфликта вокруг Украины
Президент Саули Ниинистё считает, что напряженную ситуацию вокруг Украины можно решить посредством исполнения Минских соглашений, пишет Yle.
Президент Саули Ниинистё считает, что напряженную ситуацию вокруг Украины можно решить посредством исполнения Минских соглашений, пишет Yle.
Выступая перед политическими обозревателями, Ниинистё заявил, что Россия придает этому документу большое значение.
Вторая возможность, по словам президента, это переговоры между Россией и Западом о контроле над вооружениями и уменьшении рисков. В то же время он скептически настроен относительно достижения согласия.
«Я вовсе не обязательно считаю вероятным, что решение будет найдено. Это будет сложно. И по части Минских соглашений, и по части российских требований», – заявил Ниинистё.
По словам президента, вчерашнее обещание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Финляндии показывает, что Европейская комиссия воспринимает давление на Финляндию как давление на себя.
По словам фон дер Ляйен, Финляндия может рассчитывать на солидарность со стороны ЕС, и вызов, брошенный Россией европейской безопасности, касается всех стран ЕС.
Речь идет о послании РФ, адресованном некоторым странам ЕС и НАТО, в том числе Финляндии. В нем Россия, в числе прочего, требует разъяснить, можно ли укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Глава Еврокомиссия вчера посетила с визитом Хельсинки и встретилась с премьер-министром Санной Марин (СДП) и президентом Ниинистё.
Глава государства признался, что он разочарован тем, что реакция Европы на попытки давления на Финляндию и Швецию была медлительной.
Ниинистё ранее призвал ЕС проявить активность в ситуации, когда суверенитет Финляндии и Швеции ставился под сомнение из-за пределов Евросоюза.