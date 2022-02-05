Президент Ниинистё: Минские соглашения – возможный путь к решению конфликта вокруг Украины

Выступая перед политическими обозревателями, Ниинистё заявил, что Россия придает этому документу большое значение.

Вторая возможность, по словам президента, это переговоры между Россией и Западом о контроле над вооружениями и уменьшении рисков. В то же время он скептически настроен относительно достижения согласия.

«Я вовсе не обязательно считаю вероятным, что решение будет найдено. Это будет сложно. И по части Минских соглашений, и по части российских требований», – заявил Ниинистё.

Ниинистё доволен обещанием главы Еврокомиссии о солидарности

По словам президента, вчерашнее обещание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Финляндии показывает, что Европейская комиссия воспринимает давление на Финляндию как давление на себя.

По словам фон дер Ляйен, Финляндия может рассчитывать на солидарность со стороны ЕС, и вызов, брошенный Россией европейской безопасности, касается всех стран ЕС.

Речь идет о послании РФ, адресованном некоторым странам ЕС и НАТО, в том числе Финляндии. В нем Россия, в числе прочего, требует разъяснить, можно ли укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Глава Еврокомиссия вчера посетила с визитом Хельсинки и встретилась с премьер-министром Санной Марин (СДП) и президентом Ниинистё.

Глава государства признался, что он разочарован тем, что реакция Европы на попытки давления на Финляндию и Швецию была медлительной.