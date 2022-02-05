Война на Украине угрожает Эстонии гибридными атаками и беженцами

Салм пояснил, что поскольку Эстония находится относительно близко к Украине и здесь проживает много граждан Украины и лиц украинской национальности, вполне вероятно, что многие беженцы захотят приехать сюда к своим близким, передает rus.err.ee.

Канцлер также сказал о том, что если Россия ранее организовывала боевые атаки в ответ на действия других стран, то теперь эти атаки будут сопровождаться гибридными атаками и в других странах региона.

"И это будет сопровождаться гибридными атаками не потому, что в военных училищах России учат, что нужно проводить гибридные атаки, а потому, что они парализуют наш процесс принятия политических решений — чтобы нашему правительству понадобилось больше времени, чтобы сделать нашу общественность более поляризованной. Многим людям пытаются внушить, что Украина сама виновата и мы не должны ей помогать", — сказал он, добавив, что все это уменьшает поддержку Украины Западом.