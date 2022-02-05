У ковида уже целая куча вариантов. В природе так вообще бывает?
SARS-CoV-2 постоянно меняется. За время пандемии мы узнали о таких вариантах вируса, как альфа, бета, дельта, лямбда, мю и омикрон - серьезная часть греческого алфавита. Однако многие варианты, которые были выявлены, но не признаны ВОЗ достаточно важными, даже не включены в этот список, пишет Rus.TVNET. Является ли постоянная эволюция коронавируса чем-то необычным? Имеют ли другие вирусы такое же количество вариантов? Пусть ответят эксперты.