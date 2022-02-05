Налоговая объясняет: как уплатить налоги с дохода от криптовалюты?
Приближается время подачи декларации о доходах, поэтому напоминаем, как следует декларировать доход, полученный с помощью криптовалюты или NFT, а также как уплатить налоги.
Приближается время подачи декларации о доходах, поэтому напоминаем, как следует декларировать доход, полученный с помощью криптовалюты или NFT, а также как уплатить налоги.
Обязанность по уплате подоходного налога может возникнуть у человека при обмене криптовалюты на обычную валюту или на какую-либо другую криптовалюту, а также при использовании криптовалюты для оплаты за товары и услуги, если он получает при этом доход.
Подоходным налогом облагается доход физического лица, в том числе и доход от отчуждения имущества. Криптовалюта в понимании Закона о подоходном налоге является имуществом.
При этом важно учитывать, что в случае с криптовалютой каждая сделка должна оцениваться отдельно, поскольку налогом облагаются только те сделки, которые приносят доход, т. е. прибыль. Убыток, полученный при обмене или продаже криптовалюты, не учитывается при налогообложении, соответственно, убыточные сделки не декларируются и не влияют на величину налогооблагаемого дохода физического лица.
Прибыль при продаже или обмене криптовалюты определяется как разница между ценой продажи криптовалюты и стоимостью её приобретения. Например, если человек купил один биткоин по цене 18 000 евро и продал его по цене 10 000 евро, то он не должен декларировать данную сделку, потому что сделка убыточная (10 000 – 18 000). В случае, когда человек купил один биткоин по цене 10 000 евро и продал его по цене 18 000 евро, он получает доход 8000 евро (18 000 – 10 000). А это значит, что прибыльную сделку следует задекларировать в декларации о доходах в таблице 6.3 или 8.3 как доход, полученный от отчуждения прочего имущества, с этого дохода следует уплатить подоходный налог по ставке 20%.
Стоимость приобретения и цену продажи криптовалюты необходимо пересчитать в евро с учётом обменного курса криптовалюты, действовавшего на дату получения дохода или совершения расходов. Если сделка была совершена на рыночных условиях, то можно использовать обменный курс среды, в которой была совершена сделка купли-продажи (например, Coinbase).
При обмене одной криптовалюты на другую необходимо контролировать рыночную цену сделки и определять полученный доход. Например, человек приобретает два лайткоина стоимостью 260 евро, которые через несколько месяцев обменивает на 0,2 эфира. На момент совершения сделки по обмену рыночная цена двух лайткоинов поднялась до 500 евро. В результате сделки по обмену криптовалюты человек получил прибыль 240 евро (500 – 260 евро), которую необходимо задекларировать, и с которой следует уплатить подоходный налог.
При оплате криптовалютой за товары или услуги полученный доход рассчитывается как разница между ценой покупки товара или услуги и стоимостью приобретения использованной криптовалюты. Например, в июне 2017 человек приобрёл биткоин за 2500 евро. В декабре 2020 рыночная цена биткоина составляла уже 30 000 евро, и человек использовал этот биткоин для покупки нового автомобиля. Таким образом, от сделки по приобретению автомобиля человек получил доход в размере 27 500 евро (30 000 – 2500). Полученный доход следует задекларировать и уплатить с него подоходный налог. Этот же метод определения налогооблагаемого дохода действует и при приобретении других товаров и услуг (например, при приобретении продовольственных товаров, техники, услуг красоты и т.п.).
Важно отметить, что если доход, полученный в криптовалюте и ранее обложенный подоходным налогом (например, заработной платы, дивидендов, платы члену правления), обменивается на обычную валюту, а также используется для покупки различных товаров и услуг, то это уже не влечёт за собой дополнительной обязанности по уплате налогов. Например, работодатель Эстонии выплатил работнику заработную плату за февраль в размере 0,05 биткоина, работодатель задекларировал заработную плату на основании рыночной цены биткоина и уплатил налоги на рабочую силу. Если заработную плату, полученную на электронный кошелёк в размере 0,05 биткоина, человек будет использовать для оплаты различных товаров и услуг, то в этом случае у него не возникнет обязанность по декларированию дохода. Но если человек решит инвестировать криптовалюту, то каждая последующая прибыльная сделка с криптовалютой повлечёт за собой обязанность по декларированию и уплате подоходного налога.
Если физическое лицо занимается майнингом (добычей) криптовалюты, то полученный доход необходимо задекларировать в качестве дохода от предпринимательства. При налогообложении майнинг криптовалюты приравнивается к производству товара. Обязанность по уплате налогов возникает с прибыли, полученной в момент отчуждения криптовалюты, т.е. при её продаже или обмене. Человек, который занимается майнингом криптовалюты на постоянной основе, должен зарегистрироваться в коммерческом регистре и действовать либо в качестве предпринимателя – физического лица (ПФЛ), либо посредством коммерческого объединения. Зарегистрированный предприниматель может из доходов от предпринимательства вычитать расходы, произведённые для получения предпринимательского дохода (например, расходы на оборудование, электроэнергию и пр.). Человек, который не зарегистрирован в коммерческом регистре в качестве предпринимателя, не может вычитать расходы, произведённые для получения дохода от майнинга криптовалюты.
Криптовалюта также используется для того, чтобы получать доход от стейкинга (делать ставки). Вкладывая криптовалюту в работу цепочки блоков в блокчейне, по сути, блокируются свои активы и за это платят вознаграждение. Налогово-таможенный департамент (НТД) рассматривает этот процесс как заимствование криптовалюты. Если человек получает доход в результате стейкинга, то фактически этот доход является процентами от заимствования криптовалюты. Человек сам должен задекларировать полученные проценты в декларации о доходах (в части II таблицы 5.1 во II части или в таблице 8.1). Полученные проценты подлежат декларированию в декларации о доходах, соответствующей году получения процентов.
Важно отметить такой криптоактив как NFT (в переводе с английского языка «невзаимозаменяемый токен», который часто ассоциируются с цифровым искусством. При налогообложении NFT необходимо исходить из содержания сделки с позиций как его создателя, так и покупателя. Если человек покупает и продаёт NFT с целью получения дохода, то прибыль, полученная от отчуждения NFT, подлежит декларированию в качестве отчуждения имущества. Если создатель NFT – физическое лицо каждый раз получает от перепродажи плату, то данная плата является авторским гонораром. Авторский гонорар подлежит декларированию в качестве лицензионной платы в декларации о доходах.
Подробнее с налогообложением доходов, полученных физическим лицом в криптовалюте, можно ознакомиться по ссылке.
Целью НТД является предоставление информации о налогообложении криптовалюты и выявление недобросовестных лиц и предприятий. Поскольку большинство сделок с криптовалютой трансграничные, то именно международное сотрудничество является важной частью в сфере обмена информацией о рисках.
На сегодняшний день НТД считает обмен информацией с иностранными государствами эффективным. Государства осознают, что успешное сотрудничество способствует лучшему и скорейшему установлению лиц, которые вывели свою деятельность за границу и чьё налоговое поведение не соответствует норме.
Практика НТД по рассмотрению дел о налогообложении криптовалюты увеличивается, НТД рассматривает всё больше дел, связанных с налогообложением криптовалюты. Более того, помимо собственной практики НТД существует также судебная практика в отношении майнинга криптовалюты, когда коммерческое объединение получило налоговое преимущество в виде необоснованного вычета входного налога с оборота. НТД также имел дело со случаями, когда поводом для проверки стали данные, полученные с платформ обмена криптовалюты иностранных государств, а также данные с расчётных счетов, открытых в кредитных учреждениях иностранных государств.
НТД вправе задним числом назначить налог, подлежащий уплате за период до трёх лет, а в случае намеренной неуплаты налога – за период до пяти лет. К сумме налогов, не уплаченных в срок, добавляется процент, ставка которого составляет 0,06 процентов в день.
Необходимо учитывать, что предоставление ложных данных в налоговой декларации является проступком, за который человек может быть наказан денежным штрафом в размере до 1200 евро, а коммерческое объединение штрафом до 32 000 евро. Если ложные данные предоставлены с целью уменьшения обязанности по уплате налогов, а сумма неуплаченного налога составляет 40 000 евро и более, тогда имеет место налоговое преступление, за которое предусмотрено денежное наказание или тюремное заключение сроком до пяти лет. За сокрытие обязанности по уплате налогов в размере более 400 000 евро предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от одного до семи лет.