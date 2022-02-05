Налоговая объясняет: как уплатить налоги с дохода от криптовалюты?

Обязанность по уплате подоходного налога может возникнуть у человека при обмене криптовалюты на обычную валюту или на какую-либо другую криптовалюту, а также при использовании криптовалюты для оплаты за товары и услуги, если он получает при этом доход.

Подоходным налогом облагается доход физического лица, в том числе и доход от отчуждения имущества. Криптовалюта в понимании Закона о подоходном налоге является имуществом.

При этом важно учитывать, что в случае с криптовалютой каждая сделка должна оцениваться отдельно, поскольку налогом облагаются только те сделки, которые приносят доход, т. е. прибыль. Убыток, полученный при обмене или продаже криптовалюты, не учитывается при налогообложении, соответственно, убыточные сделки не декларируются и не влияют на величину налогооблагаемого дохода физического лица.

Прибыль при продаже или обмене криптовалюты определяется как разница между ценой продажи криптовалюты и стоимостью её приобретения. Например, если человек купил один биткоин по цене 18 000 евро и продал его по цене 10 000 евро, то он не должен декларировать данную сделку, потому что сделка убыточная (10 000 – 18 000). В случае, когда человек купил один биткоин по цене 10 000 евро и продал его по цене 18 000 евро, он получает доход 8000 евро (18 000 – 10 000). А это значит, что прибыльную сделку следует задекларировать в декларации о доходах в таблице 6.3 или 8.3 как доход, полученный от отчуждения прочего имущества, с этого дохода следует уплатить подоходный налог по ставке 20%.

Стоимость приобретения и цену продажи криптовалюты необходимо пересчитать в евро с учётом обменного курса криптовалюты, действовавшего на дату получения дохода или совершения расходов. Если сделка была совершена на рыночных условиях, то можно использовать обменный курс среды, в которой была совершена сделка купли-продажи (например, Coinbase).

При обмене одной криптовалюты на другую необходимо контролировать рыночную цену сделки и определять полученный доход. Например, человек приобретает два лайткоина стоимостью 260 евро, которые через несколько месяцев обменивает на 0,2 эфира. На момент совершения сделки по обмену рыночная цена двух лайткоинов поднялась до 500 евро. В результате сделки по обмену криптовалюты человек получил прибыль 240 евро (500 – 260 евро), которую необходимо задекларировать, и с которой следует уплатить подоходный налог.