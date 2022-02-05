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Видео: десять самых необычных домов Москвы

Старинный дом на проспекте Мира в Москве. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Архитектура Москвы поражает воображение смешениями стилей, уникальными и старинными зданиями. Но есть и те, которые выделяются даже на фоне этого многообразия.

Городской наблюдатель побывал рядом с самыми необычными зданиями столицы России. Сколько стоит дом-яйцо и как дом превратился в паровоз? Почему из одного подъезда в другой надо ездить на автобусе и каким зданием был недоволен Толстой? А так же зачем строили дома в виде колец и как в Москве появилось здание в китайском стиле?

Смотрите увлекательное видео:

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