Видео: десять самых необычных домов Москвы

Городской наблюдатель побывал рядом с самыми необычными зданиями столицы России. Сколько стоит дом-яйцо и как дом превратился в паровоз? Почему из одного подъезда в другой надо ездить на автобусе и каким зданием был недоволен Толстой? А так же зачем строили дома в виде колец и как в Москве появилось здание в китайском стиле?