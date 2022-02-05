"Лицом к народу" переиграло "зеленую энергию"

Бывший председатель партии Индрек Саар свою кандидатуру не выставил, и, скажем прямо, правильно сделал. При нём если не партия, то руководство, потеряла свое лицо. Евгений Осиновский, бывший до Индрека Саара председателем, лица партии не потерял, но у него были другие проблемы как среди правящей коалиции, так и однопартийцев.

Несколько дней тому назад Рийна Сиккут написала в одной из социальных сетей, что она намеревается осенью поднять рейтинг социал-демократов до пятнадцати процентов. «Сейчас рейтинг этой партии не превышает восьми процентов. Надо повестку дня нашей партии сделать популярной так, как только возможно. Для этого надо делать больше работы», – сказала Сиккут.

Рийна Сиккут – аналитик и консультант, получила степень магистра в области общественного здравоохранения в престижном Лондонском университете и работала по специальности вплоть до получения портфеля министра здоровья и труда в первом правительстве Юри Ратаса. Она не партийный функционер и не политический бройлер, и ее стаж в партии исчисляется со времени получения министерского портфеля. В этом и состояла уязвимость кандидата Рийны Сиккут – в первую очередь консультант, и лишь во вторую очередь политик.

В ответ на призыв Сиккут через полгода достичь в рейтинге партий пятнадцати процентов, Лаури Ляэнеметс вежливо сказал, что в общем-то можно этого достичь, но не ранее кануна выборов в Рийгикогу следующего года. Оппонируя Сиккут, Лаури Ляэнеметс отметил, что борьба с потеплением климата - в общем-то хорошее дело, но «наш фокус должен быть обращен на семью, работу и региональное развитие общества, в котором много несправедливости».

Ляэнеметс хорошо знает, что такое несправедливость регионального развития. Пять лет он проработал старейшиной волости, так что политические баталии и выбивание бюджетов он познал на своей шкуре. Добавим и то, что когда-то он был президентом организации «Молодые социал-демократы». Он хорошо встроен в систему партии. Его призыв обратиться лицом к народу – это не зелёная энергия, которую пропагандирует Рийна Сиккут. Неслучайно Ляэнеметс поставил у руля генерального секретаря члена парламента Эдуарда Одинца. Его опыт как уроженца Ида-Вирумаа и кохтла-ярвеского муниципального политика может помочь социал-демократам стать одним из электоральных магнитов для русского населения Нарвы и Кохтла-Ярве.

В пятницу в интервью «Актуальной камере» Лаури Ляэнеметс сказал, что его электоральная цель – сделать так, чтобы без социал-демократов невозможно было бы сформировать ни одно правительство весны следующего года. Если арифметика результатов парламентских выборов будет такова, что консервативная партия Эстонии, то бишь EKRE, победит на выборах, а такие шансы есть, то как, сохранив лицо, сторонники социал-демократов это съедят?

Видимо, Лаури Ляэнеметс имеет в виду другую коалицию, такую, в состав которой будет входить «Ээсти 200» под руководством (или в качестве кандидата в премьер-министры) бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Ведь недаром социал-демократы из всех парламентских партий заявляли, что хотят Кальюлайд на второй президентский срок. Если в кабинет войдёт «Ээсти 200», то социал-демократы могут оказаться в правительстве.