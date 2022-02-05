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Спасатели и волонтеры после нескольких суток работы добрались до пятилетнего мальчика Райана, провалившегося в глубокий и узкий колодец в марокканском городе Тармут. Ребенок жив, но у него ранения головы, пишет Би-би-си.

Спасатели и волонтеры после нескольких суток работы добрались до пятилетнего мальчика Райана, провалившегося в глубокий и узкий колодец в марокканском городе Тармут. Ребенок жив, но у него ранения головы.

Спасательная операция, осложненная опасностью схода почвы и множеством валунов на пути у копателей, продолжалась всю ночь. В пятницу вечером бригада спасателей и волонтеров заявила, что ей остается пройти три метра, в субботу днем оставалось меньше метра.

Незадолго до спасения глава бригады спасателей Абдельхади Тамрани заявил, что по кадрам спущенных в колодец камер было непонятно, в каком состоянии пятилетний Райан - он просто лежал на боку. "Надеюсь, мы спасем его живым", - сказал Тамрани.

Сомнения в том, жив ли ребенок, сопровождали всю операцию. За несколько часов до спасения в колодец опустили кислородную маску, еду и воду, но неясно, смог ли Райан ими воспользоваться.

Операция по спасению транслировалась в прямом эфире.

Чтобы добраться до мальчика, спасатели выкопали параллельно колодцу тоннель, а затем пробурили трехметровую перемычку. Операция продолжалась с вечера вторника. "Мы почти у цели, - сказал в пятницу днем ​​один из руководителей операции Абдесалам Макуди. - Мы работали без перерыва в течение трех дней, и усталость дает о себе знать, но вся команда спасателей держится".

Параллельный тоннель пришлось рыть из-за того, что колодец, в который упал ребенок, очень узкий, а на глубине 28 метров, где он застрял, сужается еще сильнее. Из-за того, что почва в этом районе каменисто-песчаная, спасатели не рискнули расширять отверстие колодца.

На месте операции присутствуют десятки полицейских и экстренные службы.

Спасти Райана

За операцией по спасению следила вся страна. По сообщениям спасателей, в четверг им удалось опустить на дно колодца кислород и воду при помощи веревки.

"Я смог поговорить с ребенком, я спросил, слышит ли он меня. Он ответил. Я подождал около минуты и увидел, что он воспользовался кислородом", - рассказал местному СМИ волонтер Красного Креста и Полумесяца Имад Фахми.

Затем спасатели также опустили на дно камеру, чтобы следить за мальчиком. Несмотря на падение с большой высоты, на кадрах видеозаписи было видно, что мальчик находится в сознании, но у него заметили травмы головы.

Спасательные работы ФОТО: Getty Images

Спасатели в Марокко ФОТО: Getty Images

Тысячи людей выразили поддержку мальчику в соцсетях: хэштег #SaveRayan находится в топе трендов "Твиттера" в Марокко. Пост с поддержкой Райана выложил известный алжирский футболист Рияд Марез.

Райану и солидарности с ним также был посвящен субботний выпуск ток-шоу популярного марокканского ведущего Рашида Аллали.

Предположительно, ребенок провалился в колодец, когда играл с ним рядом. Отец Райана рассказал местным СМИ, что несколько часов искал ребенка, после чего понял, что тот оказался под землей.