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  • На Тартуском шоссе ДТП: автомобиль снес фонарь, погрузив дорогу во тьму

Видео ⟩ На Тартуском шоссе ДТП: автомобиль снес фонарь, погрузив дорогу во тьму

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

Как сообщил читатель Postimees, на Тартуском шоссе между Ассаку и Пильдикюла произошла тяжелая авария. 

Судя по записи с камеры видеорегистратора очевидца, ехавший по шоссе автомобиль внезапно начал тормозить, его занесло и он влетел в разделительное ограждение, снеся при этом один фонарь. Это в свою очередь повлекло отключение остальных фонарей, что погрузило шоссе во тьму.

Новость дополняется...

Транспортный департамент предупреждает, что из-за продолжающегося снегопада, сильного ветра и обещанного ледяного дождя на дорогах очень сложные условия.

Многие главные и второстепенные шоссе стали скользкими от снега и льда, второстепенные дороги местами могут быть непроходимыми. Тяжелее всего ситуация на второстепенных шоссе на востоке Харьюмаа, в Ляэне- и Ида-Вирумаа, где из-за занесенных метелью дорог поступают сообщения о застрявших автобусах и автомобилях. В этих регионах транспортный департамент просит по возможности отложить поездки.

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