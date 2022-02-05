Видео ⟩ На Тартуском шоссе ДТП: автомобиль снес фонарь, погрузив дорогу во тьму

Судя по записи с камеры видеорегистратора очевидца, ехавший по шоссе автомобиль внезапно начал тормозить, его занесло и он влетел в разделительное ограждение, снеся при этом один фонарь. Это в свою очередь повлекло отключение остальных фонарей, что погрузило шоссе во тьму.

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Транспортный департамент предупреждает, что из-за продолжающегося снегопада, сильного ветра и обещанного ледяного дождя на дорогах очень сложные условия.