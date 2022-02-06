Фото ⟩ Эстонский рыбак поймал огромную щуку

Для радости действительно были причины: из проруби вытащили щуку весом 10,5 килограмма, сообщает Järva Teataja.

Пальмисте признался, что ему еще никогда не приходилось собственными глазами видеть такую крупную щуку. «Точно метр в длину», - оценил он.