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Фото ⟩ Эстонский рыбак поймал огромную щуку

Arlet Palmiste, kalanaine ja kala. ФОТО: Erakogu

Директор Пыхья-Ярваского культурного центра Арлет Пальмисте вместе с товарищами снял на озере Преэдику музыкальное видео, на котором рыбаки радуются большому улову.

Для радости действительно были причины: из проруби вытащили щуку весом 10,5 килограмма, сообщает Järva Teataja.

Пальмисте признался, что ему еще никогда не приходилось собственными глазами видеть такую крупную щуку. «Точно метр в длину», - оценил он.

Он отметил, что вытащивший щуку рыбак использовал хорошее оборудование, был очень ловок и определенному ему улыбнулась удача. Рыбак решил не отпускать такой крупный улов и пустить щуку на котлеты.

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