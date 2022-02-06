Фото ⟩ Эстонский рыбак поймал огромную щуку
Директор Пыхья-Ярваского культурного центра Арлет Пальмисте вместе с товарищами снял на озере Преэдику музыкальное видео, на котором рыбаки радуются большому улову.
Директор Пыхья-Ярваского культурного центра Арлет Пальмисте вместе с товарищами снял на озере Преэдику музыкальное видео, на котором рыбаки радуются большому улову.
Для радости действительно были причины: из проруби вытащили щуку весом 10,5 килограмма, сообщает Järva Teataja.
Пальмисте признался, что ему еще никогда не приходилось собственными глазами видеть такую крупную щуку. «Точно метр в длину», - оценил он.
Он отметил, что вытащивший щуку рыбак использовал хорошее оборудование, был очень ловок и определенному ему улыбнулась удача. Рыбак решил не отпускать такой крупный улов и пустить щуку на котлеты.