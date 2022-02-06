Коронавирус подтвержден у 7048 жителей Эстонии

Коронавирус подтвержден у 7048 жителей ЭстонииДополнено!
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11834 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 7048. Скончались три человека с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11834 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 7048. Скончались три человека с коронавирусом.
По состоянию на утро 6 февраля, в больницах находится 381 пациент с коронавирусом. Из них 221 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 155 человека, или 70,1% не были вакцинированы, а 66, или 29,9% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 48 новых историй болезни, из которых в 28 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 28 пациентов с симптомами COVID-19. Скончалось три человека, двое не были вакцинированы: 73-летний мужчина, 85-летний мужчина и 90-летний мужчина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 419 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 638,6 невакцинированных человек в день.
За сутки ввели 949 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 79 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 413 068 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,6%.