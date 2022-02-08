Наталья Чернейко: спортивная гимнастика очень многогранна, это как работа, только для детей

- Как спорт пришел в вашу жизнь?

- Моя спортивная карьера началась с того дня, когда в детский сад пришел тренер по спортивной гимнастике Александр Кузьмин и по внешним данным отобрал из группы трех девочек. На тот момент мне было пять лет.

Мне очень нравилось заниматься спортивной гимнастикой, но на протяжении 13 лет были моменты, когда родителям и тренерам (Григорий и Любовь Окрашевские) приходилось настаивать на продолжении занятий. Я очень благодарна родителям и тренерам за этот жизненный опыт и, конечно же, за возможность путешествовать по всему миру, и за то, что уже в детстве они, можно сказать, определили мою профессию. Спортивная гимнастика очень многогранна, это как работа, только для детей: с большой ответственностью и жесткой дисциплиной.

- Прежде чем стать мастером спорта, какие вершины пришлось покорить? Какими качествами должен обладать такой спортсмен?

- Да, я мастер спорта. Являлась членом молодежной сборной СССР и уже в 12 лет стала чемпионкой союза среди юниоров, также я 11-кратная чемпионка Эстонии. Человек должен любить то, чем он занимается, а также быть трудолюбивым.

- Почему спортивная гимнастика в Эстонии менее популярна, чем художественная?

- К сожалению, в спортивной гимнастике был перерыв длиною в 20 лет, думаю, это и есть причина. Поскольку было тяжело содержать залы и ведущие тренеры уехали за границу.

- Как давно вы тренируете детей? Каким характером должен обладать человек, выбравший профессию тренера?

- Я начала тренировать детей, будучи еще сама ребенком. С 12 лет вместе с тренером я стала составлять вольные упражнения для девочек. Тренер должен быть очень гибким, внимательным, то есть разным — и строгим, и требовательным, и умеющим поощрять спортсмена. Тренер – это как стержень, от которого зависит будущее спортсмена, на котором очень многое держится.

- Как правильно работать с детьми? Поделитесь советами?

- Описав тренера, уже можно понять, как работать с детьми, но к каждому ребенку нужен индивидуальный подход.

- Каков минимальный возраст для начала занятий спортивной гимнастикой?

- Мы принимаем детей с четырех лет, но заниматься с ребенком можно с самого рождения. Если родитель сам не может, то надо обращаться к специалистам.

- Вы тренируете детей с особыми потребностями? В чем заключается специфика таких тренировок?

- Да, я работаю с особыми детьми. Сильно занятие не отличается от остальных тренировок, но процесс достижения результата более длительный и индивидуальный.

- В Эстонии стали проходить первые соревнования по спортивной гимнастике. Как вы считаете, есть ли шансы, что эстонские спортсмены смогут когда-нибудь представлять нашу страну на мировом уровне?

- Мы работаем в этом направлении и, конечно, очень надеемся, что у нас все получится.

- Что бы вы пожелали себе и своим воспитанникам?

- Всем независимо от вида спорта пожелаю терпения и трудолюбия. Если качественно и много работать, то обязательно добьешься высоких результатов.