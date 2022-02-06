Фото ⟩ Какая красота: непогода не помешала пройти параду снеговиков

Один из организаторов парада снеговиков Маарья Ахвельдт сказала Järva Teataja, что хотя на этот раз начало мероприятия было назначено на воскресенье, на самом деле первые снеговики у дороги Вяэтса-Реопалу появились еще в субботу вечером.

Ахвельдт тоже была среди тех, кто лепил снеговиков накануне. «Вчера вечером снег был не особо хорошим, но сегодня намного лучше — тающий снег прекрасно подходит для лепки», - отметила она.

Парад снеговиков в Вяэтса проходит уже в шестой раз. Если в предыдущие годы перед предприятием ставились разные цели, например, соорудить как можно больше снеговиков или сделать как можно больше разных снежных скульптур, то в этом году такой цели нет.

Маарья Ахвельдт сказала, что этим парадом снеговиков они просто хотят вытащить людей из своих домов и позволить им побыть несколько часов на свежем воздухе.

О шестом параде официально объявили в соцсетях только в пятницу. Ахвельдт объяснила, что причиной тому стала погода: для этого мероприятия должны сойтись два фактора — должен быть снег и оттепель. Воскресенье оказался самым подходящим днем, поскольку организаторам не хотелось откладывать мероприятие, кто знает, сколько еще продлится зима.