По данным ряда западных СМИ и информагенств, в вооруженных силах и спецслужбах США считают почти завершенной подготовку России к возможному вторжению в Украину. РФ сосредоточила в районах близ украинской границы 70 процентов военнослужащих и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в соседнюю страну, написали в субботу, 5 февраля, американские газеты The Washington Post и The New York Times, агентства Reuters и AFP и ряд других СМИ, сославшись на последние данные армии и спецслужб США, которая в были переданы Конгрессу и европейским партнерам.