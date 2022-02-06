Картина дня: новые счета за электричество, поездка Михкельсона в Москву и дефицит сладостей

Кто ответит, если из-за поступков тренера молодой спортсмен лишит себя жизни?

Последствия психологического насилия у нынешних девочек и мальчиков могут обнаружиться лишь спустя годы и породить травмированных членов общества. Читать далее...

Почему Путин боится НАТО

Если бы Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса, предложил президенту Путину слетать в космос на пару дней (например, провести внезапную проверку МКС), то хозяин Кремля еще раз убедился бы в том, что его ракетно-ядерная политика устрашения мудра и дальновидна. Читать далее...

Российский генерал призвал Путина перестать провоцировать войну с Украиной и уйти в отставку

Известный просоветскими и национал-патриотическими взглядами генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, выступая в качестве председателя "Общероссийского офицерского собрания", выпустил обращение против войны России с Украиной. В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку. Читать далее...

Марко Михкельсон отправился в Москву

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) в понедельник, 7 февраля, примет участие в круглом столе по внешней политике и политике безопасности в посольстве Эстонии в Москве, где представит позицию Эстонии в сегодняшней сложной международной ситуации. Читать далее...

Меры сработали? Жителям Эстонии пришли новые счета за электричество

Потребители, которые после шокирующих счетов за декабрь стали больше экономить, с замиранием сердца ждали январских счетов. Постепенно счета уже приходят в почтовые ящики жителей нашей страны. Те, у кого электрическое отопление, выдохнуть с облегчением не смогут. Читать далее...

Производители сладостей предупреждают: на День святого Валентина прилавки могут быть пустыми

День святого Валентина набирает популярность и у нас, и непременный атрибут этого дня – шоколад или другие сладости, которые можно подарить любимому человеку или друзьям. Американские кондитеры уже предупреждают, что в этот День святого Валентина прилавки могут опустеть. Весь желаемый ассортимент может оказаться недоступен и в Эстонии. Читать далее...

Где обедают чиновники Таллиннской мэрии?

Армия на голодный желудок маршировать не будет, да и столичные чиновники не справятся с бумажной волокитой, когда в животе урчит - всем нужно топливо для поддержания уровня энергии. Читать далее...

Олимпиада в Пекине. Золото по прыжкам с нормального трамплина завоевал Рёю Кобаясио

К сожалению, ни Аррти Айгро, ни Кевин Мальцев не прошли во второй тур состязаний по прыжкам с нормального трамплина. Читать далее...

Кристьян Ильвес: я успокоился, жизнь продолжается

Находящийся четвертые сутки в изоляционном отеле двоеборец Кристьян Ильвес дал эстонским СМИ первое интервью после заражения. Читать далее...

ПРОГНОЗ 〉 "Продажи новых машин ждет год страданий, потом забрезжит свет"

В 2023 году поставки автомобилей начнут значительно улучшаться, а до тех пор потребителю предстоит страдать от дефицита в этой области. Читать далее...

Ирония судьбы: суд над женщиной, исполосовавшей двух мальчиков ножом, начнется в День защиты детей

Райли Сепп, обвиняемая в том, что в марте прошлого года нанесла ножевые ранения двум детям в волости Пыхья-Сакала в Выхма, должна предстать перед судом в День защиты детей, 1 июня. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Александр Большунов упал, но добыл золото для России

Российский лыжник Александр Большунов упал в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине и потерял несколько секунд, но это все равно не помешало ему прийти первым. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Российские фигуристы вышли в лидеры командного турнира