ФОТО: BBC News

Неудивительно, что этот героический военный корабль не могли найти три четверти века. Он затонул чуть ли не вдвое глубже, чем легендарный “Титаник”, а размером - всего в одну двенадцатую “Титаника”.

Американский эсминец "Джонстон" во время Второй мировой войны погиб в схватке с громадным японским линкором - самым большим из когда-либо существовавших. Более чем 75 лет спустя неплохо сохранившийся корпус "Джонстона" удалось обнаружить на глубине почти 6,5 км.

Это мировой рекорд подобного рода - обломки подавляющего большинства найденных затонувших кораблей покоятся на относительном мелководье.

23-26 октября 1944 года в заливе Лейте в Филиппинском море произошла крупнейшая в современной истории морская битва.

Американцы ввели в бой свыше 300 кораблей, в том числе 34 авианосца (лишь немногим менее, чем их сейчас находится в строю во всем мире) с полутора тысячами самолетов на борту. Японцы располагали примерно 70 кораблями, а по числу самолетов уступали противнику в пять раз.

При таком соотношении сил не помогли и камикадзе. Историческое сражение практически вывело японский императорский флот из войны и открыло американцам дорогу к освобождению Филиппин. Около 30 японских кораблей были потоплены, а почти все оставшиеся получили повреждения.

Но в одном месте преимущество оказалось на стороне японцев - в районе острова Самар, где американская оперативная группа "77", состоявшая из эсминцев (среди которых был и "Джонстон") и слабо защищенных авианосцев, столкнулась с крупными неприятельскими силами во главе с гигантским линкором "Ямато".

Увенчанный славой

Эсминцы сумели подойти вплотную к большим японским кораблям, сделав бесполезными их дальнобойные орудия главного калибра. Маленькая американская флотилия билась так отчаянно, что японский командующий вице-адмирал Такэо Курита перегруппировал свои корабли, решив, что именно там противник наносит основной удар.

Эта ошибка дорого обошлась японцам, но и американцы недешево заплатили за свой успех: у острова Самар они потеряли пять из 13 кораблей 77-й группы.

Одним из затонувших оказался "Джонстон", эсминец класса "Флетчер". Около 7 утра 23 октября он был фатально поврежден огнем "Ямато", получив около десяти попаданий, но еще два часа осыпал снарядами неприятельские корабли, не позволяя им атаковать американские авианосцы.

Когда "Джонстон" уходил на дно, командир оказавшегося рядом японского эсминца отдал ему с мостика честь. Погибли 186 из 327 членов экипажа.

Но история на этом не закончилась.

Погружение в бездну

Остров Самар находится на краю тянущейся на 1320 километров глубоководной океанской впадины под названием Филиппинский желоб. У его восточного берега дно не углубляется постепенно, а резко уходит вниз.

Если поместить Эверест в самом глубоком месте Филиппинского желоба, впадине Галатеи, от его вершины до поверхности воды останется еще 1,6 километра.

"Джонстон" погружался медленно. Никто не знает, как долго. Можно себе представить, как вокруг становилось все темнее и холоднее. На глубине 100 метров начал меркнуть солнечный свет. На километровой отметке началась так называемая батиальная зона - воцарился полный мрак, температура воды упала почти до нуля и резко снизилось содержание в ней кислорода.

Лишь немногие живые существа приспособились к таким условиям. Мягкие, скользкие и полупрозрачные, они не имеют ни глаз, ни мускулатуры, ничем не напоминая знакомых нам рыб.

Средняя глубина Мирового океана составляет 3688 метров. Примерно на такой глубине затонул "Титаник". От 4 до 6 км протирается абиссальная зона, а еще глубже - ультраабиссаль (часть океана с глубиной свыше 5000 метров, в основном расположенная в глубоководных желобах).

Столь глубокие места сосредоточены в основном в Тихом океане с его тектоническими разломами. Самая глубокая точка Филиппинского желоба отстоит от поверхности воды на 10540 метров. Давление там превышает тысячу атмосфер.

"Джонстон" лег на дно на границе между абиссалем и ультраабиссалем. Неудивительно, что корабль не могли найти три четверти века.

Разведчик океанских глубин

Первым, кто вновь увидел его, стал 54-летний Виктор Весково, бывший офицер американской военно-морской разведки, побывавший на обоих полюсах и на вершине Эвереста.

"На протяжении 20-25 лет я был заядлым альпинистом. Добившись там всего, чего можно, я задумался, что бы еще такое совершить, и решил, что было бы здорово поступить симметрично - не забраться высоко, а опуститься глубоко", - рассказал он Би-би-со по телефону из своего дома в Техасе.

Весково задумал стать первым человеком, который совершит погружения в пять самых глубоких мест Мирового океана.

Будучи, по его словам, технически мыслящим человеком, он увидел главную проблему не в технологии, а в деньгах. "Это было реально дорого, но я нашел финансирование, получил диплом подводного пилота-испытателя, собрал команду, и за три года мы сконструировали и построили первый в истории сверхглубоководный аппарат многоразового использования".

Весково испытал свою субмарину под названием Limiting Factor в самой глубокой точке Атлантики в районе Пуэрто-Рико, а в начале 2020 года в компании филиппинского океанографа отправился на дно Филиппинского желоба.

"Вышло так, что мы погрузились в районе битвы у острова Самар, - продолжил он. - Я многое о ней знал, потому что с детства увлекался военной историей и прослужил в американском флоте 20 лет. Я решил, что было бы интересно попробовать найти "Джонстон".

Организация "Вулкан", много лет занимающаяся поиском затонувших кораблей по всему миру, но использующая, в отличие от Весково, беспилотный аппарат с ограниченной глубиной погружения, ранее обнаружила на дне оторвавшуюся корму "Джонстона", но не смогла опознать эсминец.

"Я снова стал на время разведчиком, сопоставил данные и выбрал место для погружения", - повествует исследователь.

В экспедицию он взял историка американского флота Паркса Стивенсона, который прежде на глубину не опускался.

Весково и Стивенсон провели на дне четыре часа, но ничего не нашли. И лишь на третий раз они наконец увидели переднюю часть корабля с отлично сохранившимся бортовым номером 557.

"Он сравнительно мало пострадал от коррозии, не оброс сталактитами ржавчины, как "Титаник", пушки остались на своих местах. Казалось, он по-прежнему готов сражаться", - говорит Весково.

Линкор "Ямато" водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 263 метра нес девять 16-дюймовых орудий. ФОТО: Getty Images

"Человеческая память может ошибаться, но сталь не обманывает. По характеру повреждений можно определить направление полета снарядов и яснее представить картину боя. Теперь можно с уверенностью сказать, что смертельный удар нанес именно "Ямато". Подумать только: маленький эсминец атаковал самый мощный линкор из созданных людьми! Это были Давид и Голиаф. И "Ямато" отступил - "Джонстон" прогнал его!"

"Титаник" и прочие опасности

Само собой, Весково побывал и на самом знаменитом из затонувших кораблей, "Титанике".

"Это погружение оказалось самым опасном в моей жизни, - рассказывает он. - "Титаник" огромен, вокруг него сплошные тросы и кабели. Самое страшное на глубине - за что-то зацепиться. [Режиссер фильма "Титаник"] Джеймс Кэмерон и его спутники погружались двумя аппаратами, а мне, в случае чего, пришлось бы рассчитывать только на себя".

До сих пор все экспедиции Весково проходили гладко.

"Пару раз случалось, что отказывал какой-нибудь электронный прибор или в кабине начинало пахнуть дымом, это, конечно, было неприятно, но я никогда не чувствовал серьезной опасности", - говорит он.

"Машина времени"

Как только субмарина опускается ниже уровня моря и ее перестают раскачивать волны, наступают тишина и покой, делится впечатлениями Весково.

"Погружение на большую глубину занимает 4-4,5 часа. Слышно только жужжание вентиляторов, за крошечными иллюминаторами абсолютный мрак, движение субмарины не чувствуется, хотя она перемещается вниз и вверх довольно быстро".

"Мне приходилось наблюдать за приборами, но пассажиры томились, все время спрашивали, когда мы наконец достигнем дна и когда увидим морских чудовищ".

"На самом деле глубина кажется абсолютно безжизненной, потому что ее обитатели держатся от корабля подальше, шансов встретить их немного. Это очень интересные существа, некоторые из них, например, усваивают алюминий для укрепления своих тел, но черви и рачки точно не похожи на Годзиллу".

"Мы шутили, что субмарина - это машина времени. При спуске одна минута от возбуждения и нетерпения воспринимается как пять, а на дне - как одна секунда, потому что там столько всего интересного, а при подъеме - как час, поскольку все уже позади и делается скучно".

Руками не трогать!

В ходе своих экспедиций к затонувшим кораблям Весково строго придерживается правила "На все смотреть, ничего не трогать!".

"Любой затонувший корабль остается собственностью государства, которому он принадлежал, и без позволения брать оттуда ничего нельзя", - говорит он.

К тому же, хотя тела за несколько лет полностью растворяются в соленой воде, потомки погибших порой не хотят, чтобы кто-то тревожил вечный покой их близких.

Погружение к "Джонстону" ни у кого не вызвало возражений, но когда Весково в прошлом году захотел отправиться на место гибели крейсера "Индианаполис" (который доставил на остров Тиниан важные части первой атомной бомбы, а на обратном пути, 30 июля 1945 года, был торпедирован японской подлодкой), возник скандал, и идею пришлось оставить.

"Я не могу делать все, что вздумается. Не знаю, почему одни люди считают так, а другие иначе, но, в конце концов, это их родные", - говорит он.

Неугомонный Весково

Пока эсминец "Джонстон" остается самым глубоко затонувшим кораблем, когда-либо обследованным.

Но Весково намерен продолжить поиск кораблей, погибших во время войны на Тихом океане: брата-близнеца "Джонстона" эсминца "Хоэл", также потопленного при Лейте и предположительно лежащего на восьмикилометровой глубине, четырех японских авианосцев, уничтоженных у атолла Мидуэй в июне 1942 года, и линкора "Ямато", пущенного на дно американской авиацией во время боев за Окинаву 7 апреля 1945 года.

Для этого Весково собирается использовать новый локатор с дальностью действия полтора километра, способный работать на глубинах до 10 км. Первое испытание прибора запланировано на весну 2022 года.

Виктор Весково планирует отыскать линкор "Ямато".эсмин ФОТО: Getty Images

Поскольку на ультраабиссаль приходится всего 5% площади дна Мирового океана, есть мнение, что человеку там делать нечего. Но Виктор Весково с этим не согласен.