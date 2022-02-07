Тойво Майметс: ковид-паспорта отменять рано!

"Мы еще не на пике роста заражения. Единственная страна, которая начала послабления на пике заражений, – это Дания. Ее постоянно приводят в пример, но в Дании привит 81 процент населения, а у нас 62. Это огромная разница. Возьмем еще бустерные дозы: у нас ими привито 29 процентов населения, в Дании около 60. Там вакцинированы 100 процентов пожилых людей. Это дает правительству Дании уверенность в том, что если снять все ограничения, заболеваемость немного возрастет, как и потребность в стационарном лечении, но с этим можно будет справиться", - констатирует профессор.