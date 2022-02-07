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Тойво Майметс: ковид-паспорта отменять рано!

Биолог и глава Научного совета Тойво Майметс. Фото: Силле Аннук, Tartu Postimees ФОТО: Postimees / SILLE ANNUK

Профессор Тартуского университета Тойво Майметс, председатель Научного совета при правительстве, говорит в Postimees, что отмена ковид-паспорта лишит людей мотивации вакцинироваться.

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"Мы еще не на пике роста заражения. Единственная страна, которая начала послабления на пике заражений, – это Дания. Ее постоянно приводят в пример, но в Дании привит 81 процент населения, а у нас 62. Это огромная разница. Возьмем еще бустерные дозы: у нас ими привито 29 процентов населения, в Дании около 60. Там вакцинированы 100 процентов пожилых людей. Это дает правительству Дании уверенность в том, что если снять все ограничения, заболеваемость немного возрастет, как и потребность в стационарном лечении, но с этим можно будет справиться", - констатирует профессор.

"В Эстонии сейчас около 150 000 человек иммунно-наивны в отношении ковида. Как ответственный человек, я бы не рискнул рекомендовать такую меру, как отмену требования паспорта вакцинации. Эти 150 000 человек – как одна большая бомба, так что молодым людям было бы разумно сделать третью дозу, чтобы защитить себя", говорит он.

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