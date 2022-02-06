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  • Погиб 33-летний мужчина, врезавшийся в дерево на мотосанях

Погиб 33-летний мужчина, врезавшийся в дерево на мотосанях

Свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня в 18.30 в Центр тревоги сообщили, что 33-летний мужчина в волости Тарту врезался в дерево на мотосанях и умер от полученных повреждений.

По первоначальным данным, мужчина ехал на мотосанях по дороге Соэкюла-Пюксте в волости Тарту, однако не справился с управлением транспортным средством, съехал с дороги и врезался в дерево.

«К сожалению, во время езде на мотосанях на мужчине не было шлема, а его травмы оказались настолько тяжелыми, что скорая помощь не спасла ему жизнь», — сказал руководитель патрульной службы Тартуского отделения полиции Андрей Ивахненко.

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