Погиб 33-летний мужчина, врезавшийся в дерево на мотосанях

По первоначальным данным, мужчина ехал на мотосанях по дороге Соэкюла-Пюксте в волости Тарту, однако не справился с управлением транспортным средством, съехал с дороги и врезался в дерево.

«К сожалению, во время езде на мотосанях на мужчине не было шлема, а его травмы оказались настолько тяжелыми, что скорая помощь не спасла ему жизнь», — сказал руководитель патрульной службы Тартуского отделения полиции Андрей Ивахненко.