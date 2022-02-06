В 2021 году в Эстонии были три волны смертности и не только от ковида

"Из причин смертности мы видим, что по сравнению с предыдущими годами, самым заметным различием стали смерти от коронавируса. Вторая возросшая группа - это смерти, вызванные сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если посмотреть на международный сайт EuroMOMO, где страны Европы отслеживают еженедельную статистику по смертности, то у нас четко видно три волны и они никоим образом не связаны с вакцинацией. Это волны весной, осенью и летняя волна жары", - пояснила руководитель отдела регистров Института развития здоровья Пирет Вийклепп.