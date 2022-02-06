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  • Эстония
  • В 2021 году в Эстонии были три волны смертности и не только от ковида

В 2021 году в Эстонии были три волны смертности и не только от ковида

Жара. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

По данным Института развития здоровья в прошлом году умерло на 2680 людей больше, чем в предыдущие годы, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Из причин смертности мы видим, что по сравнению с предыдущими годами, самым заметным различием стали смерти от коронавируса. Вторая возросшая группа - это смерти, вызванные сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если посмотреть на международный сайт EuroMOMO, где страны Европы отслеживают еженедельную статистику по смертности, то у нас четко видно три волны и они никоим образом не связаны с вакцинацией. Это волны весной, осенью и летняя волна жары", - пояснила руководитель отдела регистров Института развития здоровья Пирет Вийклепп.

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