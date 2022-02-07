Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

В общей сложности российская команда набрала 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), бронзу заработала Япония (63), сообщает «Интерфакс».

Российские фигуристы обеспечили себе итоговое первое место досрочно перед заключительной дисциплиной – произвольной программой в женском одиночном катании. Однако для юридического оформления командной победы по регламенту необходимо было, чтобы представлявшая Россию в произвольном прокате Камила Валиева просто исполнила свой номер до конца.

Камила Валиева. ФОТО: Valery Sharifulin

В итоге Валиева за свой прокат заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы.

Марк Кондратюк. ФОТО: Valery Sharifulin

На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. ФОТО: FAZRY ISMAIL

Таким образом, в копилке сборной Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены появилась вторая золотая медаль ОИ-2022. Также на ее счету по две серебряные и бронзовые награды. По этим показателям команда возглавила медальный зачет Игр.