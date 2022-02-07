Возможности сократить потребление газа далеко не исчерпаны. 75% жилого фонда в Европе не отвечает требованиям энергоэффективности. Так выглядят потери тепла типичного кирпичного дома в тепловизоре. ФОТО: Getty Images

Европа переживает самый масштабный дефицит российского газа за всю полувековую историю его поставок и готовится к худшему - вплоть до газовой блокады со стороны России в случае обострения конфликта с Западом из-за Украины.

На вопрос, переживет ли Европа нынешний отопительный сезон на сухом газпромовском пайке, ответ уже дан - переживет. А вот сможет ли она выдержать еще пару лет дефицита российского газа или пару месяцев резкого сокращения поставок в случае войны?

Вынужденная репетиция такого сценария нынешней зимой показала, что убытки лягут на плечи европейцев и россиян, а прибыль получат американцы, катарцы и другие конкуренты «Газпрома». И даже если не дойдет до эскалации и все быстро помирятся, зима 2021-22 годов нанесет непоправимый урон отношениям между Россией и Европой в энергетике.

Евросоюзу придется провести затратную работу над ошибками и еще раз обсудить две крупные политические ставки недавнего прошлого. Первую - на газ как основное переходное топливо на пути к «зеленой» энергетике. И вторую - на Россию как основного поставщика газа. Еще 10 лет назад российский экспортный монополист «Газпром» обеспечивал 25% потребностей ЕС в природном газе, а в последние годы эта зависимость достигла 40%.

России, со своей стороны, придется смириться с потерей репутации надежного поставщика и лишиться части доходов, уступив долю соседнего богатого рынка ЕС далеким заокеанским конкурентам.

«Отношение европейцев к России меняется, в том числе после топорной попытки напомнить Европе, насколько она зависит от российского газа. Европе все меньше нравится и эта зависимость, и поведение России», - полагает Никос Цафос, главный эксперт по энергетике в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Цена багета во Франции выросла на 5-10 евроцентов ФОТО: Getty Images

Однако слезть с российской газовой иглы быстро и дешево не получится, и потому вопрос энергозависимости и уязвимости Европы остро встал в момент обострения отношений между Россией и Западом из-за Украины.

Как Европа мерзнет без российского газа

Еще до политического обострения Кремль дал Европе почувствовать, каково это - остаться без российского газа.

«Газпром» прикрутил вентиль: сначала не стал заполнять свои европейские хранилища, а потом с октября не продавал газ на спотовом рынке, несмотря на четырехкратный рост цен. Выполнял только обязательства по долгосрочным контрактам, где цены в разы ниже.

В итоге Европе пришлось срочно искать газ и закрывать дефицит по заоблачным ценам, сравнимым с нефтяными под 400 долларов за баррель.

Дошло до того, что в январе поставки сжиженного газа танкерами из далеких стран превысили поставки по трубопроводам из соседней России. Почти половину сжиженного газа привезли из США, и Европа впервые за долгие годы второй месяц подряд оказалась основным экспортным направлением для американских газовиков, традиционно снабжающих Азию.

Результат: дефицит российского газа притормозил восстановление европейской экономики после ковидного кризиса.

Заоблачные цены на газ и электроэнергию подрывают рентабельность промышленности, заводы останавливаются. Власти вынуждены отвлекать средства казны на субсидии бизнесу и гражданам, а собрать дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний не выходит по причинам политическим и географическим.

Предрассветное Суворово под Варной ФОТО: Getty Images

Счета за свет и газ растут постепенно, и пока не все в полной мере ощутили серьезность происходящего. Но удар неизбежен: до конца года средний счет европейской семьи вырастет еще примерно на 50%, прогнозируют аналитики Bank of America.

Переживет ли Европа газовую войну с Россией

Последствия дефицита российского газа могли бы быть намного хуже. Европе повезло.

Зима выдалась мягкой, а в мире очень кстати обнаружился избыток сжиженного газа. Поскольку две трети отопительного сезона в северной Европе позади, угроза отступила.

Пусть запасы в европейских хранилищах и упали ниже 40% (год назад в это время было 53%), к европейским берегам двинулась армада газовозов со сжиженным газом. По оценкам отраслевого агентства S&P Global Platts, они позволят Европе продержаться до конца отопительного сезона.

Однако ситуация резко осложнится в случае серьезных перебоев с поставками из России. Они возможны по разным причинам.

«Например, если будет повреждена газотранспортная система. Или газ будет использоваться как инструмент политического давления, - перечисляет возможные сценарии Никос Цафос из CSIS. - Россия может отключить газ, чтобы надавить на Европу или на Украину. Украина может сорвать транзит, чтобы убедить Европу заступиться».

Карта-схема газопроводов из России в Европу ФОТО: BBC

Если перебои коснутся только украинского коридора, то ничего страшного, сходятся эксперты во мнении. Его доля в общем российском газовом экспорте была подавляющей только в начале века, а с тех пор транзит сократился почти на 70% и теперь от него зависят только Австрия, Словакия и Италия. У последней хранилища заполнены более чем наполовину, волноваться итальянцам пока не о чем.

Другое дело - более масштабное отключение, не только украинского транзита, но и поставок через Белоруссию по «Ямал - Европе», а также в Германию по «Северному потоку» и на юг Европы через Турцию.

Оно возможно в случае вооруженного конфликта на Украине. И по воле России, если она решится на газовую блокаду Европы. И по воле Запада, если он введет против России санкции, которые помешают экспорту нефти и газа.

«ЕС сможет продержаться до лета даже в случае полномасштабного сбоя в поставках российского газа, однако это ему дорого обойдется, - пишут ученые европейского исследовательского центра Bruegel. - А вот прожить так несколько лет практически невозможно. Придется принимать очень болезненные решения, чтобы ситуация не вышла из-под контроля».

Можно ли заместить российский газ

Быстро заменить поставки из России не выйдет, даже если Европа резко сократит потребление, щедро раскошелится и отыщет альтернативных поставщиков трубопроводного и сжиженного газа.

Экономичное LED-освещение в итальянских теплицах. Помидоры тут растут быстрее счетов за свет ФОТО: Getty Images

«Газовая блокада маловероятна, но если до нее дойдет, она обернется катастрофой», - полагает бывший высокопоставленный советник американского Белого дома Джейсон Бордофф из Колумбийского университета.

«Частично газ можно заменить другими видами топлива (например, нефтью и углем), но это по большей части уже делается. В Европе наверняка зазвучат требования нарастить собственную добычу газа и отказаться от закрытия атомных электростанций», - считает он.

К газовой блокаде невозможно подготовиться, и в нее не верят даже те, кто отвечает за подготовку Евросоюза к любому развитию событий. Еще в ноябре ЕС обкатывал аж 19 сценариев перебоев с поставками газа, и среди них не было полного прекращения импорта из России.

Несмотря на текущий кризис, Европа отказывается менять образ жизни и направление движения. Она не хочет снижать темпы «зеленой» перестройки экономики, не собирается откатывать назад либерализацию энергорынка и не поддается требованиям России, которая требует не лишать ее права продавать газ по долгосрочным контрактам после 2049 года и не затягивать сертификацию второй ветки газопровода «Северный поток».

Импорт из России ФОТО: BBC

Европа надеется, что Россия и «Газпром» не пойдут на обострение, и потому ищет временные решения в надежде, что в будущем проблема рассосется за счет нормализации отношений и прорыва в «зеленой» энергетике.

Главное временное решение - поиск альтернативных поставщиков газа. Еврокомиссар Кадри Симсон 4 февраля слетала с этой целью в Баку, а в понедельник отправилась в Вашингтон.

Именно США играют в этом кризисе ключевую роль. И как основной противник России в украинском кризисе, и как ее основной конкурент на газовом рынке и ключевой поставщик сжиженного газа в Европу этой зимой.

Другие мало что могут сделать. Азербайджан качает по газопроводу всего около 10 млрд кубометров в Болгарию, Грецию и Италию, но его доля в европейском балансе и возможности нарастить ее минимальны.

Второй после «Газпрома» поставщик - Норвегия. Она обеспечивает почти 22% потребностей ЕС в газе, но ее добыча на пределе. Собственное производство в ЕС не покрывает и 10%.

Гигантское месторождение Гронинген ФОТО: Getty Images

Единственная возможность быстро увеличить импорт - это сжиженный газ, на который сейчас приходится менее 20%.

Его основными производителями являются Катар и США. Однако у них есть текущие контрактные обязательства, и даже Белый дом, искавший поставщиков газа для Европы по всему миру, признает, что простых решений нет, и вряд ли найдется хоть один крупный источник, способный заменить Россию на европейском рынке.

«Мы разговариваем не только с Катаром и прочими, но с очень широким кругом компаний и стран по всему миру. Речь не идет о том, чтобы один или два поставщика резко нарастили поставки, а скорее о небольших дополнительных объемах, но из многих источников», - сказал высокопоставленный представитель Белого дома на закрытом брифинге.

Среди стран-поставщиков, с которыми вели переговоры США и Евросоюз, назывались Австралия, Нигерия, Алжир. Общаются и с потребителями, вроде Южной Кореи, Японии и даже Китая, чтобы оценить эластичность не только предложения, но и спроса, прежде всего на сжиженный газ.

Однако мало найти альтернативу российскому газу. Его еще нужно доставить и прокачать туда, где он нужен. С этим сложности.

Пусть Европа серьезно и нарастила мощности для импорта сжиженного газа после конфликта с Россией из-за аннексии Крыма в 2014 году, большинство крупных терминалов расположены на западе, в Испании и Франции, откуда вглубь континента почти нет газопроводов.

А самые уязвимые потребители российского газа как раз расположены на востоке Европы. Если ЕС в среднем зависит от «Газпрома» на 40%, то в Латвии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Словакии и Болгарии эта зависимость почти тотальная.

Газовый кризис на годы вперед

Кризисная зима оставит глубокие шрамы на европейской экономике и безо всякого обострения. Цены контрактов на покупку газа в Европе в 2023, 2024 и 2025 годах уже в полтора-два раза превышают средние за последнее десятилетие, что обещает затяжной кризис.

Традиционно газ, в отличие от нефти, резко дешевеет летом, и в это время Европа пополняет хранилища по бросовым ценам. Однако этот механизм дал сбой, к тому же около 10% хранилищ контролирует «Газпром». Если цены останутся высокими, а отношения с Россией - напряженными, восполнение запасов к следующей зиме будет затруднено.

Даже экономия и вынужденные простои не помогут. Из-за высоких цен спрос на газ в Европе сократится в 2022 году более чем на 4%, говорится в свежем прогнозе Международного энергетического агентства IEA. При этом она вынуждена будет увеличить импорт на 2%, в основном для пополнения запасов.

«Даже если не будет перебоев с российскими поставками, Европе предстоит жить в условиях энергетического кризиса и в этом году, и, что еще важнее, в ближайшие несколько лет», - полагает Бордофф, бывший советник Барака Обамы по энергетике.

Если «Газпром» не ослабит хватку и не вернется на европейский рынок с прежними объемами, основную часть прироста обеспечит как раз американский сжиженный газ. Такая стремительная замена дешевого российского газа дорогим американским на европейском рынке вызвала вопросы: а не используют ли США кризис вокруг Украины, чтобы помочь своим энергетическим компаниям?

Вопрос этот не перестают задавать европейские журналисты главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Для нас важна надежность поставщика. В надежности США у нас никаких сомнений нет», - ответила она на него в интервью двум европейским газетам.

Протест в Барселоне в ноябре 2021 года ФОТО: AFP

Глава Еврокомиссии (фактически, правительства ЕС) уверена, что это понимает и Россия, и потому не пойдет на отключения и не будет использовать поставки газа для давления на Евросоюз.

«Никто никогда не доверится ненадежному поставщику газа», - сказала она газете Financial Times в минувший уикенд.

К тому же блокада оставит «Газпром» без выгодного клиента, а девать предназначенный Европе газ ему пока особо некуда. Месторождения, питающие западные газопроводы, не соединены с трубопроводами, по которым восточносибирский газ уходит другому ключевому для России покупателю - в Китай.