США: вторжение РФ - лишь один вариант развития конфликта

По его словам, Москва может прибегнуть к кибератакам, аннексии Донбасса или пойти на полномасштабное вторжение, пишет DW. Атака может произойти как в ближайшие дни, так и в предстоящие недели, считает представитель Белого дома.

Такое развитие событий грозит Украине потерей огромного числа человеческих жизней, указал советник Джозефа Байдена. Но Вашингтон считает, что эскалация конфликта дорого обойдется России в стратегическом плане и в том числе не позволит запустить газопровод "Северный поток - 2", отметил он. Москва вполне может избрать путь дипломатии, добавил Салливан.