Мы эмигранты на планете вирусов

Самая пронзительная пьеса об эмиграции написана польским эмигрантом Славомиром Мрожеком. В «Эмигрантах» всего два персонажа – АА и ХХ. Один – потенциальный писатель - уехал на Запад в поисках свободы из страны рабства, но ничего, помимо ненавистного рабства, он не знает, и в стране свободы ему не о чем писать. Второй отправился на заработки, чтобы по возвращении обеспечить семье лучшую жизнь, он экономит каждую копейку, ест собачьи консервы, но потом сам рвет накопленные деньги, потому что чужбина убила в нем всякое желание жить, а дом и семья стали Атлантидой, вернуться в которую невозможно.