Мы эмигранты на планете вирусов
Мы надоели вирусам, мы – эмигранты на их планете Земля, которую считаем своей родиной. Они здесь появились гораздо раньше нас и у них, как оказывается, гораздо больше прав.
Мы надоели вирусам, мы – эмигранты на их планете Земля, которую считаем своей родиной. Они здесь появились гораздо раньше нас и у них, как оказывается, гораздо больше прав.
Самая пронзительная пьеса об эмиграции написана польским эмигрантом Славомиром Мрожеком. В «Эмигрантах» всего два персонажа – АА и ХХ. Один – потенциальный писатель - уехал на Запад в поисках свободы из страны рабства, но ничего, помимо ненавистного рабства, он не знает, и в стране свободы ему не о чем писать. Второй отправился на заработки, чтобы по возвращении обеспечить семье лучшую жизнь, он экономит каждую копейку, ест собачьи консервы, но потом сам рвет накопленные деньги, потому что чужбина убила в нем всякое желание жить, а дом и семья стали Атлантидой, вернуться в которую невозможно.
Впервые эту пьесу я увидела а начале 90-х в исполнении Московского Театра-студии «Человек» – спектакль привезли в Эстонский театр Драмы. Меня пригласил на представление Юхан Вийдинг. После спектакля состоялось обсуждение: кого после развала Советского Союза считать эмигрантами? Кто законно живет на своей земле, а кто обязан почувствовать себя лишним и ненужным? И тогда гениальный поэт сказал: