Закон о защите осведомителя – ключ или замок к развитию рабочей культуры Эстонии?

Почему такой закон нужен и что изменится на практике? Одной из целей нового законопроекта, который исходит из директивы ЕС о защите осведомителей, принятой в 2019 году, является создание эффективных инструментов для предотвращения правонарушений, которые могут привести не только к увольнению, но и к несчастным случаям и злоупотреблениям с обеих сторон разного вида профессиональных взаимоотношений. Стоит отметить, что круг лиц, которые смогут получить защиту при оповещении о нарушении, не ограничивается лишь работниками, т.е. лицами, заключившими трудовой или иной обязательственно-правой договор, но включает в себя также членов правления, акционеров, пайщиков, практикантов, волонтёров и других лиц, задействованных в профессиональной деятельности юридического лица. Специальную защиту осведомителя сможет получить даже человек, пришедший на собеседование и получивший в процессе найма информацию о возможном нарушении.

Несмотря на то, что поощрение работников в отношении осведомления должно способствовать развитию более безопасной трудовой среды, не исключены и риски злоупотребления данной защиты для оказывания давления на работодателя с целью личной выгоды. Для снижения данных рисков и потенциального репутационного ущерба предприятиям законопроект предусматривает штраф до 1200 евро за заведомо ложное оповещение.

Новые законные обязательства будут касаться всех юридических лиц с числом работников более 50, как в частном, так и в государственном секторе. В том числе изменения коснутся и таких предприятий, которые получили лицензию на деятельность от Финансовой инспекции. Все предприятия и учреждения должны будут не позднее 17 декабря 2023 года создать внутренний канал и правила для конфиденциального оповещения о правонарушении в письменной или устной форме. Так как подобных учреждений в Эстонии около 1500 и данный процесс довольно трудоемкий, имеет смысл начать заниматься созданием каналов как можно раньше.

Разумеется, что только формальное наличие каналов и правил не достаточно для полноценного функционирования системы оповещения, ведь их практическую ценность представляет должная обработка поступивших жалоб и информации и дальнейшие действия, предпринятые для исключения нарушений. По этой причине важно найти работника или поставщика услуг, который будет обрабатывать поступающие жалобы, держать связь с осведомителями и заниматься вытекающими из сообщений проблемами по существу.

Вне зависимости от намерений юридического лица сохранить внутренние дела за закрытыми дверьми, новый законопроект предусматривает санкции за препятствование оповещения о нарушении, применения к осведомителю принудительных мер и нарушение его конфиденциальности. Штрафы за данные нарушения варьируются от 1000 до 400 000 евро. Несмотря на то, что вероятность получения максимального штрафа мала, незнание о точном размере штрафа до конца производства будет держать некую интригу в виде кота в мешке как для предпринимателей, так и других учреждений, на которые будут распространяться требования нового закона.

Помимо внутренних правил и каналов в частном секторе, новый законопроект налагает обязательство о создании внешнего канала оповещения и на государство. Одной из целей так называемого внешнего канала оповещения является предоставление выбора осведомителю, который может по тем или иным причинам опасаться использования внутреннего канала, администрируемого частным предприятием.