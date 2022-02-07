Закон о защите осведомителя – ключ или замок к развитию рабочей культуры Эстонии?
В Рийгикогу прошло первое чтение нового законопроекта, который обязывает как предпринимателей, так и государственные и учреждения местного самоуправления создать горячие линии и каналы оповещения о нарушениях для осведомителей, предоставляя им таким образом защиту от вредоносных принудительных мер со стороны работодателей или коллег. Вопрос в том, будет ли новый Закон о защите осведомителей очередным бременем для предпринимателей или же сделает рабочую культуру более прозрачной и безопасной, остается на повестке дня как предпринимателей, работников так и чиновников.