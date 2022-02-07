Цена нефти Brent обновила семилетний максимум

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру понедельника составила $93,49 за баррель, что на $0,22 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,16 (2,4%) - до $93,27 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составили к этому времени $92,03 за баррель, что на $0,28 (0,3%) ниже итогового значения сессии в четверг. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $2,26 (2,04%), до $92,31 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают ожидания сохранения ограниченного предложения на фоне восстанавливающегося спроса, пишет Trading Economics.

Котировки впервые обновили семилетние рекорды в ходе сессии в пятницу из-за сохраняющегося беспокойства вследствие геополитических рисков и способности ОПЕК осуществлять поставки в достаточном объеме, а также из-за похолоданий в США.