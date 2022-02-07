Прощание с Мадисом Миллингом состоится в четверг
Популярного актера, политика, спасателя-добровольца Мадиса Миллинга, скоропостижно скончавшегося на прошлой неделе, проводят в последний путь в предстоящий четверг, 10 февраля.
Популярного актера, политика, спасателя-добровольца Мадиса Миллинга, скоропостижно скончавшегося на прошлой неделе, проводят в последний путь в предстоящий четверг, 10 февраля.
Отпевание начнется в 13:30 в таллиннской церкви Яани, после чего 14:00 состоится панихида. Родственники просят не приносить венки и большие букеты.
Депутат Рийгикогу от Партии реформ, спасатель-доброволец Мадис Миллинг скончался от инфаркта в ночь на 3 февраля во время тушения пожара в волости Саку. В ходе спасательных работ он неожиданно упал. Скорая помощь попыталась его реанимировать, но безрезультатно.