Прощание с Мадисом Миллингом состоится в четверг

Отпевание начнется в 13:30 в таллиннской церкви Яани, после чего 14:00 состоится панихида. Родственники просят не приносить венки и большие букеты.

Депутат Рийгикогу от Партии реформ, спасатель-доброволец Мадис Миллинг скончался от инфаркта в ночь на 3 февраля во время тушения пожара в волости Саку. В ходе спасательных работ он неожиданно упал. Скорая помощь попыталась его реанимировать, но безрезультатно.