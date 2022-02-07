Автоматические системы контроля внимания водителей признали неэффективными

Современные автомобили оборудуют двумя типами подобных систем. В первом случае комплекс датчиков следит за частотой поворота рулевого колеса. Вторая технология позволяет отследить движение глаз водителя. В испытаниях приняли участие Subaru Forester, Cadillac Escalade, а также Tesla Model 3 и Hyundai Santa Fe. По результатам исследований эксперты сделали вывод, что обе существующие технологии недостаточно эффективны, пишет Motor.

Все четыре автомобиля оснащены автономной системой второго уровня, которая требует от водителей держать руки на руле, а также следить за дорогой. В ходе испытаний специалисты установили, что комплексу, следящему за направлением взгляда, требуется чуть больше двух минут, чтобы среагировать на внештатную ситуацию. Например, если водитель отпустил руль или закрыл глаза. На скорости 65 миль в час (104,6 км/ч) за это время машина проезжает около четырех километров, и на дороге может произойти все что угодно. Кроме того, комплекс на базе камер может дать сбой, если водитель воспользуется солнцезащитными очками.

Еще хуже обстоят дела с системой контроля, использующей датчики на рулевом колесе. Такой комплекс оповещает о том, что водитель убрал руки с руля через пять с половиной минут. За это время на той же скорости автомобиль проедет примерно десять километров. По результатам исследований эксперты сделали вывод, что необходимо увеличивать скорость реакции подобных систем. Однако, как быстро подобные комплексы должны оповещать водителя, до сих пор не понятно.