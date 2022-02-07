Таллинн вошел в десятку самых зеленых городов Европы

В категории «озеленение» город занимает седьмую строчку, а по распространению деревьев на территории города Таллинн находится на восьмом месте. Отдельного упоминания удостоился Таллиннский ботанический сад, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В сентябре 2021 года Таллинн был избран Зеленой столицей Европы-2023. Одной из основных тем в следующем году станет природное разнообразие, планируется еще больше увеличить доступ к зеленым зонам, а также в заказники. Более 1/5 площади Таллинна занимают охраняемые на государственном или местном уровне территории, Таллинн – единственная столица в Европе, в которой есть болото.

«Занять почетное место в каком-либо рейтинге – само по себе не повод для гордости. Таллинн еще не достроен и в наши планы входит расширение зеленых зон, их обогащение и соединение, что потребует еще много трудов, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Получению титула Зеленой столицы Европы поспособствовало то, что Таллинн долгое время занимается развитием парков и озеленения. Стратегия развития Таллинна-2025 включает в качестве одной из целей распространение природных участков как минимум на 65% территории города. Поэтому в ближайшие годы предстоит много работы в сотрудничестве с общинами, чтобы сохранить, развить и обогатить городскую растительность. Хорошими примерами являются, например, Путукавяйл – линейный парк протяженностью 14 км от Коплиской товарной станции до района Хийу, или будущий глинтовый парк на границе районов Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита», - добавил Свет.

Часто в городах возникает неравенство в том, кому доступно использование зеленых зон, насколько легко в них попасть людям с особыми потребностями. В исследовании Европейского агентства в качестве примера в этом отношении приведен Сенсорный сад в Таллиннском ботаническом саду. Сад предназначен для людей с особыми потребностями, а также любителей садоводства или профессионалов, интересующихся выращиванием съедобных и лечебных растений, а также школьников и гурманов. Здесь можно наблюдать за ростом растений, трогать и нюхать их, а иногда даже пробовать и даже слушать.

Одной из долгосрочных целей ООН является обеспечение равного доступа к безопасным, интерактивным, открытым зеленым зонам (парки, городские леса, аллеи, пляжи). Развитое озеленение благоприятно влияет на душевное здоровье детей и молодежи, помогает им лучше учиться и снижает стресс. Также парки позволяют пожилым людям поддерживать активный образ жизни и социализацию, что снижает риск возникновения депрессии и социальной изоляции.