Картина дня: неудача Сильдару на Олимпиаде, суд над Репс и подготовка к подаче деклараций

Установка окна обернулась головной болью: фирма не признала своих ошибок и оказалась в черном списке

На новом стеклопакете заказчик сразу же обнаружил недочеты: вмятины, царапины и прочие дефекты. Поскольку попытки достучаться до фирмы не увенчались успехом, клиенту пришлось обращаться в Комиссию по потребительским спорам. Читать далее…

Келли Сильдару в Пекине не прошла в финал: жаль, что снаряжение меня подвело

В понедельник на Олимпийских играх в Пекине состоялась квалификация в дисциплине Big Air у фристайлисток. Всего им предстояло пройти три квалификационных сессии, по итогам которых определялись финалистки. Читать далее…

Интервью 〉 Командующий Силами обороны Польши: наша оборона начинается с Таллинна

Направленные из Эстонии в помощь для решения миграционного кризиса военные стали хорошим примером философии того, что защита Польши начинается с Таллинна, сказал Postimees командующим Силами обороны Польши Раймунд Анджейчак. Читать далее…

Тойво Майметс: ковид-паспорта отменять рано!

Профессор Тартуского университета Тойво Майметс, председатель Научного совета при правительстве, говорит в Postimees, что отмена ковид-паспорта лишит людей мотивации вакцинироваться. Читать далее…

Фото 〉 Начинается суд над Майлис Репс

Месяц назад на предварительном слушании по уголовному делу бывшего министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), обвиняющейся в присвоении имущества и мошенничестве, Харьюский уездный суд назначил первое заседание на понедельник, 7 февраля. Читать далее...

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Россияне стали победителями командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Читать далее…

Яан Мянник: эстонцы должны оставаться рассудительным народом

Начался новый год, Европа сфокусировалась на вопросах безопасности. Ситуация настолько серьезная, что возможно даже вмешательство сторонних наблюдателей в решение ситуации с безопасностью Эстонии, пишет в Postimees Яан Мянник, бывший председатель совета Банка Эстонии. Читать далее…

За сутки скончались шесть человек с коронавирусом, в больницах — 409 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7858 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4621. Скончались шесть человек с коронавирусом. Читать далее…

Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?

15 февраля начинается подача деклараций о доходах. Налогово-таможенный департамент рекомендует не спешить и подавать декларацию в электронном виде. В первые недели в бюро обслуживания могут возникнуть длинные очереди и для предотвращения распространения коронавируса придется ждать на улице. Читать далее…

Вне дома 〉 Смотрите, как угощали победителей нашего детского розыгрыша в кафе Baskin Robbins

С началом нового учебного года! Не смейтесь и не удивляйтесь, но именно так мы приветствовали в кафе-мороженом Baskin Robbins на Ратушной площади Татьяну, Алексея и их троих детей. Почему? Что за путаница? Читать далее…

Мы эмигранты на планете вирусов