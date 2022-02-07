Ее жизнь может быть в опасности: в Ида-Вирумаа пропала 61-летняя Ирина
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Ида-Вирумаа 61-летней Ирины.
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Ида-Вирумаа 61-летней Ирины.
Последний раз с Ириной связывались 3 февраля. Полиция поговорила с близкими пропавшей и собрала информацию, чтобы выяснить, куда могла отправиться женщина. Из-за своего состояния здоровья Ирина может быть в опасности.
Рост Ирины около 162 см, она стройного телосложения. Уходя из дома на ней была длинная куртка черного цвета.
Полиция просит всех, кто видел Ирину или знает ее возможное местонахождение, сообщить по номеру 112.