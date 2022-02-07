Ее жизнь может быть в опасности: в Ида-Вирумаа пропала 61-летняя Ирина

Последний раз с Ириной связывались 3 февраля. Полиция поговорила с близкими пропавшей и собрала информацию, чтобы выяснить, куда могла отправиться женщина. Из-за своего состояния здоровья Ирина может быть в опасности.

Рост Ирины около 162 см, она стройного телосложения. Уходя из дома на ней была длинная куртка черного цвета.