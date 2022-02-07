В тюрьмах Эстонии продолжает сокращаться количество заключенных

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства юстиции, отметив, что количество заключенных в Эстонии снижается уже на протяжении нескольких лет, как и количество зарегистрированных преступлений. В начале прошлого года в тюрьмах и арестантских домах находилось в общей сложности 2348 заключенных, а на конец года – 2181 человек.

По данным ведомства, сократилось и количество лиц, находящихся под уголовным надзором: на начало года их было 3844 человек, а на конец года – 3748 человек. Увеличилось количество заключенных в тюрьмах открытого типа: на начало года там было 122 заключенных, а на конец года — 185 человек.

«Предоставление людям, отбывающим наказание в местах лишения свободы, осмысленной деятельности для снижения рисков рецидивизма является наряду с заключением не менее важной целью, поскольку только тогда есть надежда, что, выйдя из тюрьмы, они смогут выбрать законопослушный путь, используя приобретенные навыки. Поэтому я особенно рад, что, несмотря на продолжающееся распространение вируса, нам удалось почти вдвое увеличить участие как в социальных программах, так и в курсах по изучению государственного языка. Кроме того, участие в трудоустройстве также высоко», — сказал отвечающий за пенитенциарные учреждения вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе.

В 2021 году социальные программы прошли 968 осуждённых (в 2020 году — 472), 1058 лиц, находящихся под уголовным надзором (в 2020 году — 837) и 30 арестованных (в 2020 году — 32). Наибольшее количество участников в этом году вновь было в социальной программе Eluviisitreening (окончили 760 чел.), которая ориентирована на зависимых и злоупотребляющих вызывающими зависимость веществами.

В 2021 году 564 заключенных приступили к обучению на курсах государственного языка (286 годом ранее), 169 заключенных закончили курс с положительным результатом (106 годом ранее). Количество заключенных, обучавшихся в основной школе и гимназии, в 2021 году осталось на том же уровне, что и годом ранее: на начало 2021/22 учебного года в основной школе обучались 92 заключенных (годом ранее 66) и в гимназии – 52 человека (годом ранее 59). 166 заключенных начали получать профессиональное образование (169 годом ранее). В 2021 году один заключенный также получал высшее образование.

В 2021 году было совершено пять самоубийств (годом ранее — три). По словам Райта Куузе, психическое здоровье заключенных требует все более пристального внимания. «Пять самоубийств в год – это слишком много. Лишение свободы может очень по-разному сказываться на человеке, и здесь нужно работать над развитием психологических знаний тюремных чиновников и замечать заключенных с мрачными мыслями. Очевидно, работа тюремных чиновников усложнилась», — сказал Куузе.

В прошлом году во время отбывания тюремного заключения умерло девять человек (годом ранее — 14). Наиболее частыми причинами смерти были злокачественные опухоли, а также и сердечно-сосудистые заболевания. Более трети умерших из-за болезней были носителями вируса ВИЧ.