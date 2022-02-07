«Челси» выплатит шестизначные суммы пострадавшим от расизма бывшим игрокам клуба

Четыре бывших футболиста команды подали в суд на клуб, утверждая, что стали жертвами унижения на расовой почве в 90-е. Утверждалось, что тренеры били молодых игроков ногами и руками, а также оскорбляли.

Один из темнокожих игроков говорит, что его несколько раз бил Грэм Рикс, бывший тренер молодежной команды клуба. Также экс-футболист утверждает, чтонад ним регулярно издевался Гвин Уильямс, бывший директор по развитию молодых игроков «Челси». Рикс отрицает все обвинения, Уильямс признал, что использовал расисткие высказывания, но отрицает, что кого-то бил.