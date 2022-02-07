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Фото ⟩ Новый рекорд? На эстонских заправках вновь взлетели цены на топливо

Цены на топливо 7 февраля. ФОТО: Lugeja foto.

Заправки в понедельник вновь повысили стоимость топлива, цена литра 95-го бензина поднялась до 1,679 евро.

В прошлый четверг цены на эстонских АЗС установили рекорд, когда стоимость 95-го бензина выросла до 1,659 евро за литр, пишет rus.err.ee.

Если на прошлой неделе литр дизельного топлива стоил 1,499 евро, то в понедельник его стоимость выросла до 1,519 евро.

По мнению продавцов топлива, цены на энергоносители останутся высокими как минимум до конца зимнего периода.

Цены на топливо 7 февраля 2022 года. Ряпина. ФОТО: фото читателя

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