Фото ⟩ Новый рекорд? На эстонских заправках вновь взлетели цены на топливо

В прошлый четверг цены на эстонских АЗС установили рекорд, когда стоимость 95-го бензина выросла до 1,659 евро за литр, пишет rus.err.ee.

Если на прошлой неделе литр дизельного топлива стоил 1,499 евро, то в понедельник его стоимость выросла до 1,519 евро.

По мнению продавцов топлива, цены на энергоносители останутся высокими как минимум до конца зимнего периода.