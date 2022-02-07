Галерея ⟩ Рийгикогу почтил память Мадиса Миллинга
Сегодня 7 февраля в начале заседания Рийгикогу почтил память неожиданно скончавшегося на прошлой неделе члена Рийгикогу Мадиса Миллинга.
Сегодня 7 февраля в начале заседания Рийгикогу почтил память неожиданно скончавшегося на прошлой неделе члена Рийгикогу Мадиса Миллинга.
Доброволец-спасатель, депутат Рийгикогу, член ополчения Кайтселийт и актер Мадис Миллинг потерял сознание в ночь на четверг во время тушения горящего дома в деревне Локути Харьюского уезда. Скорая помощь немедленно начала реанимировать его и увезла в больницу, но, к сожалению, врачам не удалось спасти жизнь 51-летнему Миллингу.