Галерея ⟩ Рийгикогу почтил память Мадиса Миллинга

Доброволец-спасатель, депутат Рийгикогу, член ополчения Кайтселийт и актер Мадис Миллинг потерял сознание в ночь на четверг во время тушения горящего дома в деревне Локути Харьюского уезда. Скорая помощь немедленно начала реанимировать его и увезла в больницу, но, к сожалению, врачам не удалось спасти жизнь 51-летнему Миллингу.