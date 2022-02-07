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Жуткое зрелище: лосенок погиб на эстонско-российской границе

Лосенок погиб на границе. ФОТО: Raivo Kunst

В воскресенье в Пыльваском уезде на пограничной полосе направлявшийся из России в Эстонию лосенок наткнулся на колючую проволоку и погиб от полученных травм.

Охотники, изучившие произошедшее на месте происшествия, установили, что животное попало в Эстонию из России и пыталось пересечь препятствия на пограничной полосе, сообщил BNS представитель Союза охотников Эстонии (EJS).

«Лосенок смог высвободиться, но пытаясь преодолеть колючую проволоку получил травмы и погиб примерно в 20 метрах от того места, где получил травмы, — сказала советник охотничьего общества Пыльвамаа Анне Рейтель. - Следы на месте происшествия дали основания опасаться, что лосенок пересекал границу с лосихой, и она тоже могла пострадать. Охотники пытаются отследить, каковы полученные лосихой травмы и их опасность для нее».

ФОТО: Raivo Kunst

«Когда прошлой осенью Силы обороны начали устанавливать так называемые «временные» проволочные заграждения на границе Эстонии, местные жителей и охотники были обеспокоены — для кого именно предназначены эти временные заграждения, — сказала Рейтель. - Если человек способен более или менее адекватно оценить увиденную опасность и повернуть назад или придумать, как опасность преодолеть, то дикое животное хоть и способно распознать инородное тело в природе с помощью в разы более мощных, чем у человека органов чувств, но не способно обнаружить скрытый подвох орудий убийства и оценить уровень опасности, и в этом случае часто переоценивает свои возможности».

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