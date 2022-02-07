На улице найден труп молодого человека

Первой на место происшествия прибыла машина скорой помощи. К сожалению, медикам не оставалось ничего другого кроме, как констатировать смерть этого человека, передает Järva Teataja.

Пресс-секретарь полиции Индрек Хирс сказал, что речь идет о 19-летнем молодом человеке, обстоятельства смерти которого пока неизвестны. При внешнем осмотре не было оснований подозревать преступление. «Причина смерти, в том числе то, были ли это проблемы со здоровьем, переохлаждение или что-то еще, будет установлена в ходе вскрытия», — сказал он.

Поскольку по соседству находится пятиэтажный жилой дом и место происшествия было хорошо видно его жителям, в Facebook начали распространяться слухи о том, что тело после этого пролежало на месте несколько часов.

Хирс объяснил, что на то, чтобы забрать покойника, может уйти время. «Если есть основания подозревать преступление, только на то, чтобы сфотографировать, нанести на карту и собрать улики, требуется время», — сказал он.