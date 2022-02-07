«Будто старая семейная пара»: пользователей Сети повеселили фото встречи Путина и Макрона

Главной темой встречи двух лидеров стали вопросы европейской безопасности и напряженности вокруг Украины.

Беседа Путина и Макрона проходит в Кремле за очень длинным столом, не менее десяти метров. В соцсетях стали активно обсуждать габариты стола, которые многих удивили и развеселили.

Встреча Путина и Макрона - будто старая семейная пара, которая очень хочет развестись, но только покупают стол больше, и больше, и больше pic.twitter.com/KLA4Wmr5pR — Таня Щукина (@tanchaizer) February 7, 2022

Макрон внукам будет рассказывать про этот стол



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА pic.twitter.com/N3Zdn7rfN9 — Andrey Zakharov (@skazal_on) February 7, 2022

Макрон требует от Путина избежать войны против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на деэскалацию напряженности в конфликте вокруг Украины. Сейчас России и всей Европе необходимо "найти разумный ответ", который "позволит всем избежать войны и выстроить доверие, стабильность и прозрачность", заявил Макрон перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве в понедельник, 7 февраля.

Путин в свою очередь заявил, что у России и Франции имеется "общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе". "И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу", - сказал глава Кремля.

Визит Макрона - первая поездка столь высокопоставленного западного политика в Москву с тех пор, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. На прошлой неделе Макрон и Путин трижды разговаривали по телефону.

Макрон настроен оптимистично, но не верит в чудеса

Незадолго до отъезда Макрон сказал в интервью французской газете Journal du Dimanche, что "геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС". По прибытии в Москву французский лидер сообщил журналистам: "Я испытываю определенный оптимизм, но не верю в спонтанные чудеса".