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  • Kuuuurija
  • Эстонским полицейским запрещено делать покупки в Латвии и России?

Эстонским полицейским запрещено делать покупки в Латвии и России?

Kuuuurija venekeelne, politsei superalko viisad ФОТО: Pilt videost

В очередном выпуске программы Kuuuurija анонимный сотрудник Лыунаской префектуры рассказывает о закулисье мира полиции.

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В конце прошлого годадвое граждан Эстонии сообщили, что видели Лыунаского префекта Валло Коппеля в латвийской Валке, в магазине Superalko, где он покупал алкогольные напитки.

Его поведение задело рядовых полицейских, которые за аналогичные действия были лишены премий - решением все того же Валло Коппеля.

"Причина была в том, что я в свое свободное время ездил в Латвию, чтобы купить строительные материалы , и мне сказали, что это неэтично", - говорит полицейский, которому сообщили, что он не получит плату по результатам труда.

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