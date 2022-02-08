ДТП на пешеходном переходе: под машину попали женщина и 9-летняя девочка
В понедельник, 7 февраля, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы.
В понедельник, 7 февраля, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы.
Инцидент имел место у здания номер 85 по улице Линну-теэ. Автомобиль Citroen C5, которым управлял 36-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнюю девочку и 20-летнюю женщину.
Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу, а женщине медпомощь оказали на месте.