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  • ДТП на пешеходном переходе: под машину попали женщина и 9-летняя девочка

ДТП на пешеходном переходе: под машину попали женщина и 9-летняя девочка

Пешеходный переход. ФОТО: Urmas Luik

В понедельник, 7 февраля, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы.

Инцидент имел место у здания номер 85 по улице Линну-теэ. Автомобиль Citroen C5, которым управлял 36-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнюю девочку и 20-летнюю женщину.

Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу, а женщине медпомощь оказали на месте.

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